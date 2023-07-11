В Пермском крае в реке утонул ребенок

12 июля 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

За сутки жертвами воды стали три человека Фото: Сергей Русанов © URA.RU В реках Пермского края утонули три человека, один из которых 14-летний ребенок. ЧП произошло 11 июля, сообщается в группе министерства территориальной безопасности региона в соцсети «ВКонтакте». «На реке Кама в Мотовилихинском и Кировском районах Перми, реке Язьва в деревне Ваньково зарегистрировано три происшествия, в результате которых, к сожалению, погибли три человека. Из них двое мужчин и один несовершеннолетний ребенок, предположительно 14 лет», — сообщает министерство. Пермяков просят не купаться на необорудованных пляжах и в нетрезвом виде. За воскресенье 9 июля в крае утонуло еще четверо пермяков. Все погибшие были взрослыми мужчинами. ЧП произошли на реках Кама и Мулянка.

В реках Пермского края утонули три человека, один из которых 14-летний ребенок. ЧП произошло 11 июля, сообщается в группе министерства территориальной безопасности региона в соцсети «ВКонтакте». «На реке Кама в Мотовилихинском и Кировском районах Перми, реке Язьва в деревне Ваньково зарегистрировано три происшествия, в результате которых, к сожалению, погибли три человека. Из них двое мужчин и один несовершеннолетний ребенок, предположительно 14 лет», — сообщает министерство. Пермяков просят не купаться на необорудованных пляжах и в нетрезвом виде. За воскресенье 9 июля в крае утонуло еще четверо пермяков. Все погибшие были взрослыми мужчинами. ЧП произошли на реках Кама и Мулянка.