11 июля 2023

В Пермском крае в реке утонул ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер на реке Кама. Пермь, коммунальный мост, сап-серфинг, сап серфинг, сап на реке, реке кама
За сутки жертвами воды стали три человека Фото:

В реках Пермского края утонули три человека, один из которых 14-летний ребенок. ЧП произошло 11 июля, сообщается в группе министерства территориальной безопасности региона в соцсети «ВКонтакте».

«На реке Кама в Мотовилихинском и Кировском районах Перми, реке Язьва в деревне Ваньково зарегистрировано три происшествия, в результате которых, к сожалению, погибли три человека. Из них двое мужчин и один несовершеннолетний ребенок, предположительно 14 лет», — сообщает министерство. Пермяков просят не купаться на необорудованных пляжах и в нетрезвом виде.

За воскресенье 9 июля в крае утонуло еще четверо пермяков. Все погибшие были взрослыми мужчинами. ЧП произошли на реках Кама и Мулянка.

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В реках Пермского края утонули три человека, один из которых 14-летний ребенок. ЧП произошло 11 июля, сообщается в группе министерства территориальной безопасности региона в соцсети «ВКонтакте». «На реке Кама в Мотовилихинском и Кировском районах Перми, реке Язьва в деревне Ваньково зарегистрировано три происшествия, в результате которых, к сожалению, погибли три человека. Из них двое мужчин и один несовершеннолетний ребенок, предположительно 14 лет», — сообщает министерство. Пермяков просят не купаться на необорудованных пляжах и в нетрезвом виде. За воскресенье 9 июля в крае утонуло еще четверо пермяков. Все погибшие были взрослыми мужчинами. ЧП произошли на реках Кама и Мулянка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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