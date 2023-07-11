Губернатор Махонин вручил сотруднице пермского оборонного завода госнаграду от Путина

Губернатор Дмитрий Махонин вручил государственную награду сотруднице Пермского порохового завода. Указом Президента РФ за трудовые успехи и добросовестную работу начальник производственного участка оборонного предприятия Елена Рыжова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Церемония вручения состоялась на заседании краевого правительства.
«Основой региональной экономики является эффективное функционирование наших предприятий. Основой эффективного функционирования предприятий являются наши трудовые коллективы. Большое спасибо всем, кто трудится у станков и занимается выполнением оборонного заказа», — сказал на церемонии вручения Дмитрий Махонин.
Он также отметил юбилейными памятными знаками и благодарностями трудовые коллективы пермских предприятий. Среди них — Всероссийский научно-исследовательский институт Галургии, АО «Галополимер» и ООО «Камский кабель».
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