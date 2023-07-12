12 июля 2023

Экс-директора центра спасателей в ХМАО осудили за мошенничество

Бывшего директора филиала «Центроспас-Югория» в ХМАО осудили за мошенничество
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшкго директора филиала «Центроспас-Югория» в Советском районе осудили за мошенничество Фото:

Бывшего директора филиала «Центроспас-Югория» в Советском районе Владимира Серебруева осудили за мошенничество. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом 150 тысяч рублей. Также судом удовлетворен иск прокурора о взыскании ущерба, причиненного преступлениями на вышеуказанную сумму», — говорится в сообщении ведомства.

Будучи директором учреждения, осужденный подписывал госконтракты на обслуживание и ремонт транспорта, а также документы об объемах работ, которые не соответствовали действительности. «В декабре 2020 года обеспечил возможность перечисления бюджетных средств на расчетный счет индивидуального предпринимателя, а с момента поступления денежных средств и возврата их предпринимателем, подсудимый получил реальную возможность пользоваться ими по своему усмотрению. Его действиями причинен ущерб на сумму более 700 тысяч рублей», — добавили в прокуратуре.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО начальник отделения госкорпорации прогуливал работу, получая за это деньги. Тогда речь шла о руководителе Белоярского отделения Югорского филиала «Аэронавигации Севера Сибири».

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Бывшего директора филиала «Центроспас-Югория» в Советском районе Владимира Серебруева осудили за мошенничество. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом 150 тысяч рублей. Также судом удовлетворен иск прокурора о взыскании ущерба, причиненного преступлениями на вышеуказанную сумму», — говорится в сообщении ведомства. Будучи директором учреждения, осужденный подписывал госконтракты на обслуживание и ремонт транспорта, а также документы об объемах работ, которые не соответствовали действительности. «В декабре 2020 года обеспечил возможность перечисления бюджетных средств на расчетный счет индивидуального предпринимателя, а с момента поступления денежных средств и возврата их предпринимателем, подсудимый получил реальную возможность пользоваться ими по своему усмотрению. Его действиями причинен ущерб на сумму более 700 тысяч рублей», — добавили в прокуратуре. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО начальник отделения госкорпорации прогуливал работу, получая за это деньги. Тогда речь шла о руководителе Белоярского отделения Югорского филиала «Аэронавигации Севера Сибири».
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