Экс-директора центра спасателей в ХМАО осудили за мошенничество

Бывшего директора филиала «Центроспас-Югория» в ХМАО осудили за мошенничество

Бывшкго директора филиала «Центроспас-Югория» в Советском районе осудили за мошенничество Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего директора филиала «Центроспас-Югория» в Советском районе Владимира Серебруева осудили за мошенничество. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом 150 тысяч рублей. Также судом удовлетворен иск прокурора о взыскании ущерба, причиненного преступлениями на вышеуказанную сумму», — говорится в сообщении ведомства.

Будучи директором учреждения, осужденный подписывал госконтракты на обслуживание и ремонт транспорта, а также документы об объемах работ, которые не соответствовали действительности. «В декабре 2020 года обеспечил возможность перечисления бюджетных средств на расчетный счет индивидуального предпринимателя, а с момента поступления денежных средств и возврата их предпринимателем, подсудимый получил реальную возможность пользоваться ими по своему усмотрению. Его действиями причинен ущерб на сумму более 700 тысяч рублей», — добавили в прокуратуре.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО начальник отделения госкорпорации прогуливал работу, получая за это деньги. Тогда речь шла о руководителе Белоярского отделения Югорского филиала «Аэронавигации Севера Сибири».