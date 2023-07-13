Путин раскрыл подробности переговоров с Пригожиным и командованием ЧВК «Вагнер»

14 июля 2023 в 01:44 Размер текста - 17 +

Путин подчеркнул, что для бойцов все могло остаться как прежде Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина В ответ на предложение продолжить служить под началом того же человека, что и прежде, бойцы ЧВК «Вагнер» были готовы согласиться, однако основатель компании Евгений Пригожин ответил отказом. О подробностях разговора рассказал президент России Владимир Путин. «Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время. Многие кивали, когда я это говорил, А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал <…> «нет», — рассказал Путин в беседе с газетой «Коммерсант». С 23 по 24 июня Пригожин предпринял попытку мятежа. Он обвинил Министерство обороны России в нанесении ударов по расположению наемников, однако в ведомстве эту информацию опровергли. Частная армия двигалась к Москве, но развернулась в 200 километрах от города. В результате переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Пригожин решил отказаться от мятежа.

В ответ на предложение продолжить служить под началом того же человека, что и прежде, бойцы ЧВК «Вагнер» были готовы согласиться, однако основатель компании Евгений Пригожин ответил отказом. О подробностях разговора рассказал президент России Владимир Путин. «Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время. Многие кивали, когда я это говорил, А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал <…> «нет», — рассказал Путин в беседе с газетой «Коммерсант». С 23 по 24 июня Пригожин предпринял попытку мятежа. Он обвинил Министерство обороны России в нанесении ударов по расположению наемников, однако в ведомстве эту информацию опровергли. Частная армия двигалась к Москве, но развернулась в 200 километрах от города. В результате переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Пригожин решил отказаться от мятежа.