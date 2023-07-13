13 июля 2023

Путин раскрыл подробности переговоров с Пригожиным и командованием ЧВК «Вагнер»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Путин подчеркнул, что для бойцов все могло остаться как прежде Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

В ответ на предложение продолжить служить под началом того же человека, что и прежде, бойцы ЧВК «Вагнер» были готовы согласиться, однако основатель компании Евгений Пригожин ответил отказом. О подробностях разговора рассказал президент России Владимир Путин.

«Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время. Многие кивали, когда я это говорил, А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал <…> «нет», — рассказал Путин в беседе с газетой «Коммерсант».

С 23 по 24 июня Пригожин предпринял попытку мятежа. Он обвинил Министерство обороны России в нанесении ударов по расположению наемников, однако в ведомстве эту информацию опровергли. Частная армия двигалась к Москве, но развернулась в 200 километрах от города. В результате переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Пригожин решил отказаться от мятежа.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ответ на предложение продолжить служить под началом того же человека, что и прежде, бойцы ЧВК «Вагнер» были готовы согласиться, однако основатель компании Евгений Пригожин ответил отказом. О подробностях разговора рассказал президент России Владимир Путин. «Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время. Многие кивали, когда я это говорил, А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал <…> «нет», — рассказал Путин в беседе с газетой «Коммерсант». С 23 по 24 июня Пригожин предпринял попытку мятежа. Он обвинил Министерство обороны России в нанесении ударов по расположению наемников, однако в ведомстве эту информацию опровергли. Частная армия двигалась к Москве, но развернулась в 200 километрах от города. В результате переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Пригожин решил отказаться от мятежа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...