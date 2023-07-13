Комиссия Минобороны РФ проверит воинскую часть в зоне СВО, на которую жаловались бойцы из ХМАО

Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин инициировал комиссионную проверку воинской части в зоне СВО, на которую жаловались бойцы из ХМАО Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин инициировал создание комиссии для проверки воинской части на возможные нарушения, на которую жаловались бойцы из ХМАО. Об этом журналисту URA.RU рассказал руководитель Гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов.

«Я присутствовал на встрече Горемыкина с бойцами части. Он инициирует создание комиссии, которая проверит жалобы родственников югорских бойцов на неуставные отношения со стороны командования подразделения. Замминистра заявил, что нужно комиссионно разбираться с каждым обращением», — рассказал Логинов.

По словам общественника, визит замминистра не был вызван вопросами бойцов, он в плановом порядке объезжал все подразделения. «Перед его приездом уже был решен вопрос с выплатами за ранения бойцам, этот вопрос на личном контроле Горемыкина. Кроме того, после стабилизации обстановки был решен вопрос отправки боевого состава в отпуска — 20% планируется отправлять на отдых, по возвращении проводить ротацию. Со своей стороны могу сказать, что бойцы воюют на совесть, при мне только четырех югорчан наградили государственными наградами», — добавил Логинов.

Журналист агентства направил запрос в Минобороны РФ по поводу кадровых решений в указанной воинской части. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Комарова попросила Шойгу вмешаться в скандал с неуставными отношениями в зоне СВО. На связь с главой округа вышел ревизор, которого она отправляла с проверкой в одну из воинских частей, где служат югорчане.