На Кубани грузовик протаранил автобус с 40 туристами. Видео

На Кубани в аварии с грузовиком и туристическим автобусом погибли два человека

15 июля 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

В результате аварии двое погибли, еще 10 человек госпитализированы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Брюховецком районе Краснодарского края водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу и врезался в автобус, в котором находился 41 человек. В результате аварии двое погибли, еще 10 госпитализированы с травмами различной степени, сообщил начальник пресс-службы краевого главка полиции Александр Рунов. «В момент происшествия в салоне общественного транспорта находился 41 человек. В результате ДТП двое пассажиров погибли, 10 — госпитализированы с различными травмами», — передает слова Александра Рунова официальный telegram-канал МВД по Кубани. Авария произошла утром 15 июля на 91-м километре трассы Краснодар — Ейск. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП, добавили в МВД по Кубани. Обновлено в 10:57: «Число погибших в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани выросло до трех. Пострадали 14 человек», — сообщили в ГУ МЧС по Кубани.

В Брюховецком районе Краснодарского края водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу и врезался в автобус, в котором находился 41 человек. В результате аварии двое погибли, еще 10 госпитализированы с травмами различной степени, сообщил начальник пресс-службы краевого главка полиции Александр Рунов. «В момент происшествия в салоне общественного транспорта находился 41 человек. В результате ДТП двое пассажиров погибли, 10 — госпитализированы с различными травмами», — передает слова Александра Рунова официальный telegram-канал МВД по Кубани. Авария произошла утром 15 июля на 91-м километре трассы Краснодар — Ейск. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП, добавили в МВД по Кубани. Обновлено в 10:57: «Число погибших в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани выросло до трех. Пострадали 14 человек», — сообщили в ГУ МЧС по Кубани.