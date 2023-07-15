В Брюховецком районе Краснодарского края водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу и врезался в автобус, в котором находился 41 человек. В результате аварии двое погибли, еще 10 госпитализированы с травмами различной степени, сообщил начальник пресс-службы краевого главка полиции Александр Рунов.
«В момент происшествия в салоне общественного транспорта находился 41 человек. В результате ДТП двое пассажиров погибли, 10 — госпитализированы с различными травмами», — передает слова Александра Рунова официальный
Авария произошла утром 15 июля на 91-м километре трассы Краснодар — Ейск. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП, добавили в МВД по Кубани.
Обновлено в 10:57: «Число погибших в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани выросло до трех. Пострадали 14 человек», — сообщили в ГУ МЧС по Кубани.
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