На Кубани грузовик протаранил автобус с 40 туристами. Видео

На Кубани в аварии с грузовиком и туристическим автобусом погибли два человека
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, емуп моап, автобус, гортранс, городской транспорт
В результате аварии двое погибли, еще 10 человек госпитализированы (архивное фото) Фото:

В Брюховецком районе Краснодарского края водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу и врезался в автобус, в котором находился 41 человек. В результате аварии двое погибли, еще 10 госпитализированы с травмами различной степени, сообщил начальник пресс-службы краевого главка полиции Александр Рунов.

«В момент происшествия в салоне общественного транспорта находился 41 человек. В результате ДТП двое пассажиров погибли, 10 — госпитализированы с различными травмами», — передает слова Александра Рунова официальный telegram-канал МВД по Кубани.

Авария произошла утром 15 июля на 91-м километре трассы Краснодар — Ейск. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП, добавили в МВД по Кубани.

Обновлено в 10:57: «Число погибших в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани выросло до трех. Пострадали 14 человек», — сообщили в ГУ МЧС по Кубани.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Брюховецком районе Краснодарского края водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу и врезался в автобус, в котором находился 41 человек. В результате аварии двое погибли, еще 10 госпитализированы с травмами различной степени, сообщил начальник пресс-службы краевого главка полиции Александр Рунов. «В момент происшествия в салоне общественного транспорта находился 41 человек. В результате ДТП двое пассажиров погибли, 10 — госпитализированы с различными травмами», — передает слова Александра Рунова официальный telegram-канал МВД по Кубани. Авария произошла утром 15 июля на 91-м километре трассы Краснодар — Ейск. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП, добавили в МВД по Кубани. Обновлено в 10:57: «Число погибших в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани выросло до трех. Пострадали 14 человек», — сообщили в ГУ МЧС по Кубани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...