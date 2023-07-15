15 июля 2023
14 июля 2023

Синоптик предсказал прохладную и дождливую погоду в Свердловской области

Синоптик Пулин: 16 июля в Свердловской области будет прохладная погода с небольшими осадками
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Екатеринбург, прогулка, ребенок в коляске, родители, зонт, дождь
Воскресенье в области будет дождливым и пасмурным Фото:

Под влиянием атмосферного фронта в Свердловской области сегодня будет прохладно, облачно и дождливо. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«В воскресенье над южной частью Свердловской области свои позиции сохранит атмосферный фронт. Под его влиянием ожидается облачная и довольно прохладная погода с осадками, преимущественно небольшими», — рассказал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Днем в Свердловской области ожидается температура +20, +25, на юге и юго-западе региона до +14, +19. В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северный с переходом на восточный 3-8 метров в секунду. Днем столбик термометра поднимется до +17, +19 градусов.

Ранее стало известно, когда рассеется смог в Екатеринбурге. По словам специалистов Уралгидрометцентра, дышать станет легче к воскресенью 16 июля.

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Под влиянием атмосферного фронта в Свердловской области сегодня будет прохладно, облачно и дождливо. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «В воскресенье над южной частью Свердловской области свои позиции сохранит атмосферный фронт. Под его влиянием ожидается облачная и довольно прохладная погода с осадками, преимущественно небольшими», — рассказал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Днем в Свердловской области ожидается температура +20, +25, на юге и юго-западе региона до +14, +19. В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северный с переходом на восточный 3-8 метров в секунду. Днем столбик термометра поднимется до +17, +19 градусов. Ранее стало известно, когда рассеется смог в Екатеринбурге. По словам специалистов Уралгидрометцентра, дышать станет легче к воскресенью 16 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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