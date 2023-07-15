Синоптик предсказал прохладную и дождливую погоду в Свердловской области

Под влиянием атмосферного фронта в Свердловской области сегодня будет прохладно, облачно и дождливо. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«В воскресенье над южной частью Свердловской области свои позиции сохранит атмосферный фронт. Под его влиянием ожидается облачная и довольно прохладная погода с осадками, преимущественно небольшими», — рассказал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Днем в Свердловской области ожидается температура +20, +25, на юге и юго-западе региона до +14, +19. В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северный с переходом на восточный 3-8 метров в секунду. Днем столбик термометра поднимется до +17, +19 градусов.
Ранее стало известно, когда рассеется смог в Екатеринбурге. По словам специалистов Уралгидрометцентра, дышать станет легче к воскресенью 16 июля.
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