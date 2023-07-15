Синоптик предсказал прохладную и дождливую погоду в Свердловской области Синоптик Пулин: 16 июля в Свердловской области будет прохладная погода с небольшими осадками 16 июля 2023 в 06:32 Размер текста - 17 + Воскресенье в области будет дождливым и пасмурным Фото: Московец Илья © URA.RU Под влиянием атмосферного фронта в Свердловской области сегодня будет прохладно, облачно и дождливо. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «В воскресенье над южной частью Свердловской области свои позиции сохранит атмосферный фронт. Под его влиянием ожидается облачная и довольно прохладная погода с осадками, преимущественно небольшими», — рассказал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Днем в Свердловской области ожидается температура +20, +25, на юге и юго-западе региона до +14, +19. В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северный с переходом на восточный 3-8 метров в секунду. Днем столбик термометра поднимется до +17, +19 градусов. Ранее стало известно, когда рассеется смог в Екатеринбурге. По словам специалистов Уралгидрометцентра, дышать станет легче к воскресенью 16 июля. Под влиянием атмосферного фронта в Свердловской области сегодня будет прохладно, облачно и дождливо. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «В воскресенье над южной частью Свердловской области свои позиции сохранит атмосферный фронт. Под его влиянием ожидается облачная и довольно прохладная погода с осадками, преимущественно небольшими», — рассказал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Днем в Свердловской области ожидается температура +20, +25, на юге и юго-западе региона до +14, +19. В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северный с переходом на восточный 3-8 метров в секунду. Днем столбик термометра поднимется до +17, +19 градусов. Ранее стало известно, когда рассеется смог в Екатеринбурге. По словам специалистов Уралгидрометцентра, дышать станет легче к воскресенью 16 июля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям