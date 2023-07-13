Уральские синоптики рассказали, когда из Екатеринбурга уйдет смог

Едкий дым накрыл город вечером 13-го
Смог в Екатеринбурге появился от пожара под Верхней Пышмой, он рассеется к 16 июля. Об этом URA.RU рассказали в Уралгидрометцентре.
«Причина сильного задымления в городе — пожар в городском округе Верхняя Пышма. Дым от него задержался из-за слабого ветра и недостаточного количества осадков. Дышать станет легче уже в воскресенье [16 июля]», — поделилась главный синоптик учреждения Галина Шепоренко.
На едкий запах гари екатеринбуржцы жалуются с вечера 13 июля. URA.RU публиковало фото из задымленных районов.
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