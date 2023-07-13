13 июля 2023

Уральские синоптики рассказали, когда из Екатеринбурга уйдет смог

Уралгидромет: смог в Екатеринбурге рассеется к 16 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Екатеринбург, смог, макаровский мост, город, дымка, новостройки, электросамокат
Едкий дым накрыл город вечером 13-го Фото:

Смог в Екатеринбурге появился от пожара под Верхней Пышмой, он рассеется к 16 июля. Об этом URA.RU рассказали в Уралгидрометцентре.

«Причина сильного задымления в городе — пожар в городском округе Верхняя Пышма. Дым от него задержался из-за слабого ветра и недостаточного количества осадков. Дышать станет легче уже в воскресенье [16 июля]», — поделилась главный синоптик учреждения Галина Шепоренко.

На едкий запах гари екатеринбуржцы жалуются с вечера 13 июля. URA.RU публиковало фото из задымленных районов.

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Смог в Екатеринбурге появился от пожара под Верхней Пышмой, он рассеется к 16 июля. Об этом URA.RU рассказали в Уралгидрометцентре. «Причина сильного задымления в городе — пожар в городском округе Верхняя Пышма. Дым от него задержался из-за слабого ветра и недостаточного количества осадков. Дышать станет легче уже в воскресенье [16 июля]», — поделилась главный синоптик учреждения Галина Шепоренко. На едкий запах гари екатеринбуржцы жалуются с вечера 13 июля. URA.RU публиковало фото из задымленных районов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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