Уральские синоптики рассказали, когда из Екатеринбурга уйдет смог

Уралгидромет: смог в Екатеринбурге рассеется к 16 июля

14 июля 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Едкий дым накрыл город вечером 13-го Фото: Московец Илья © URA.RU Смог в Екатеринбурге появился от пожара под Верхней Пышмой, он рассеется к 16 июля. Об этом URA.RU рассказали в Уралгидрометцентре. «Причина сильного задымления в городе — пожар в городском округе Верхняя Пышма. Дым от него задержался из-за слабого ветра и недостаточного количества осадков. Дышать станет легче уже в воскресенье [16 июля]», — поделилась главный синоптик учреждения Галина Шепоренко. На едкий запах гари екатеринбуржцы жалуются с вечера 13 июля. URA.RU публиковало фото из задымленных районов.

Смог в Екатеринбурге появился от пожара под Верхней Пышмой, он рассеется к 16 июля. Об этом URA.RU рассказали в Уралгидрометцентре. «Причина сильного задымления в городе — пожар в городском округе Верхняя Пышма. Дым от него задержался из-за слабого ветра и недостаточного количества осадков. Дышать станет легче уже в воскресенье [16 июля]», — поделилась главный синоптик учреждения Галина Шепоренко. На едкий запах гари екатеринбуржцы жалуются с вечера 13 июля. URA.RU публиковало фото из задымленных районов.