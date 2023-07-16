16 июля 2023
15 июля 2023

Рейтинг самых дефицитных челябинских специалистов возглавили врачи. Инфографика

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В регионе количество вакансий для врачей в разы превышает число соискателей Фото:

В Челябинской области спрос на врачей в несколько раз превысил количество предложений. Как сообщила главный эксперт HeadHunter по рынку труда Наталья Данина, столь же дефицитными стали фармацевты и рабочие.

«В профессиональных областях медицины, фармацевтики, розничной торговли, производства или по „синеворотничковым“ ролям спрос в разы превышает предложение. Такой вывод можно сделать исходя из соотношения количества резюме к количеству вакансий на рынке», — уточнила Данина.

Совсем другая картина наблюдается среди топ-менеджеров, специалистов в области инвестиций, консалтинга, стратегического управления. Количество вакансий для этих специалистов невелико, что вызывает острую конкуренцию за рабочие места. Тенденция характерна и для представителей сферы искусства, развлечений, массмедиа.

В июне уровень конкуренции между соискателями региона обновил минимум, снизившись до 2,2 активных резюме на вакансию. Показатель свидетельствует об острой нехватке кадров на рынке труда. При этом для врачей так называемый hh-индекс составил 0,6, для штукатуров, маляров, токарей — 0,7, поваров — 0,8. В рейтинг самых дефицитных профессий попали также дворники, слесари, сварщики и другие специалисты.

В Челябинской области больше всего не хватает медицинских и рабочих кадров
В Челябинской области больше всего не хватает медицинских и рабочих кадров

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В Челябинской области спрос на врачей в несколько раз превысил количество предложений. Как сообщила главный эксперт HeadHunter по рынку труда Наталья Данина, столь же дефицитными стали фармацевты и рабочие. «В профессиональных областях медицины, фармацевтики, розничной торговли, производства или по „синеворотничковым“ ролям спрос в разы превышает предложение. Такой вывод можно сделать исходя из соотношения количества резюме к количеству вакансий на рынке», — уточнила Данина. Совсем другая картина наблюдается среди топ-менеджеров, специалистов в области инвестиций, консалтинга, стратегического управления. Количество вакансий для этих специалистов невелико, что вызывает острую конкуренцию за рабочие места. Тенденция характерна и для представителей сферы искусства, развлечений, массмедиа. В июне уровень конкуренции между соискателями региона обновил минимум, снизившись до 2,2 активных резюме на вакансию. Показатель свидетельствует об острой нехватке кадров на рынке труда. При этом для врачей так называемый hh-индекс составил 0,6, для штукатуров, маляров, токарей — 0,7, поваров — 0,8. В рейтинг самых дефицитных профессий попали также дворники, слесари, сварщики и другие специалисты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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