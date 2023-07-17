В регионах УрФО усилят безопасность из-за гибели людей в водоемах

В Уральском федеральном округе усилят профилактику происшествий на воде. Такое поручение дал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами.
«Цифры катастрофические. Терять такое количество людей, особенно детей, недопустимо. Нужно значительно усилить профилактическую работу: провести совещания на уровне губернаторов с участием профильных ведомств и выработать план действий», — отметил Владимир Якушев.
Также муниципальные власти должны усилить контроль за местами массового купания, в том числе за несанкционированными. С начала года на водоемах в УрФО погибли 155 человек, в том числе 24 ребенка. В прошлом году погибших было на 13 человек меньше.
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