В регионах УрФО усилят безопасность из-за гибели людей в водоемах

17 июля 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

С начала года в УрФО утонули 155 человек, в том числе 24 ребенка Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Уральском федеральном округе усилят профилактику происшествий на воде. Такое поручение дал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами. «Цифры катастрофические. Терять такое количество людей, особенно детей, недопустимо. Нужно значительно усилить профилактическую работу: провести совещания на уровне губернаторов с участием профильных ведомств и выработать план действий», — отметил Владимир Якушев. Также муниципальные власти должны усилить контроль за местами массового купания, в том числе за несанкционированными. С начала года на водоемах в УрФО погибли 155 человек, в том числе 24 ребенка. В прошлом году погибших было на 13 человек меньше.

В Уральском федеральном округе усилят профилактику происшествий на воде. Такое поручение дал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами. «Цифры катастрофические. Терять такое количество людей, особенно детей, недопустимо. Нужно значительно усилить профилактическую работу: провести совещания на уровне губернаторов с участием профильных ведомств и выработать план действий», — отметил Владимир Якушев. Также муниципальные власти должны усилить контроль за местами массового купания, в том числе за несанкционированными. С начала года на водоемах в УрФО погибли 155 человек, в том числе 24 ребенка. В прошлом году погибших было на 13 человек меньше.