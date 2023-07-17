17 июля 2023
16 июля 2023

УФАС выявило проблемы с питанием в школах Нижневартовска

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Алексея Шмыкова в Кушву. Свердловская область, гречка, каша, котлета, столовая, подлива
УФАС выявило нарушения в контрактах на питание в школах Нижневартовска Фото:

Управление Федеральной антимонопольной службы в ХМАО выявило нарушения в контрактах на питание в школах Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщили в самом УФАС.

«В конкурсной документации отсутствует перечень передаваемого оборудования. В Управление поступило 15 жалоб на действия муниципальных школ города Нижневартовска при закупке на оказание услуг по организации питания обучающихся на 2023-2024 учебный год», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Антимонопольная служба решила выдать школам предписание о внесении изменения в извещение, чтобы оценить затраты потенциальных исполнителей на организацию услуг по контракту и продолжить проведение закупок. «Материалы дела будут переданы должностному лицу Ханты-Мансийского УФАС России для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности», — добавляют в ФАС.

Агентство направило запрос в администрацию Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

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Управление Федеральной антимонопольной службы в ХМАО выявило нарушения в контрактах на питание в школах Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщили в самом УФАС. «В конкурсной документации отсутствует перечень передаваемого оборудования. В Управление поступило 15 жалоб на действия муниципальных школ города Нижневартовска при закупке на оказание услуг по организации питания обучающихся на 2023-2024 учебный год», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Антимонопольная служба решила выдать школам предписание о внесении изменения в извещение, чтобы оценить затраты потенциальных исполнителей на организацию услуг по контракту и продолжить проведение закупок. «Материалы дела будут переданы должностному лицу Ханты-Мансийского УФАС России для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности», — добавляют в ФАС. Агентство направило запрос в администрацию Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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