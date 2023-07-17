УФАС выявило проблемы с питанием в школах Нижневартовска

18 июля 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

УФАС выявило нарушения в контрактах на питание в школах Нижневартовска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Управление Федеральной антимонопольной службы в ХМАО выявило нарушения в контрактах на питание в школах Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщили в самом УФАС. «В конкурсной документации отсутствует перечень передаваемого оборудования. В Управление поступило 15 жалоб на действия муниципальных школ города Нижневартовска при закупке на оказание услуг по организации питания обучающихся на 2023-2024 учебный год», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Антимонопольная служба решила выдать школам предписание о внесении изменения в извещение, чтобы оценить затраты потенциальных исполнителей на организацию услуг по контракту и продолжить проведение закупок. «Материалы дела будут переданы должностному лицу Ханты-Мансийского УФАС России для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности», — добавляют в ФАС. Агентство направило запрос в администрацию Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Управление Федеральной антимонопольной службы в ХМАО выявило нарушения в контрактах на питание в школах Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщили в самом УФАС. «В конкурсной документации отсутствует перечень передаваемого оборудования. В Управление поступило 15 жалоб на действия муниципальных школ города Нижневартовска при закупке на оказание услуг по организации питания обучающихся на 2023-2024 учебный год», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Антимонопольная служба решила выдать школам предписание о внесении изменения в извещение, чтобы оценить затраты потенциальных исполнителей на организацию услуг по контракту и продолжить проведение закупок. «Материалы дела будут переданы должностному лицу Ханты-Мансийского УФАС России для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности», — добавляют в ФАС. Агентство направило запрос в администрацию Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.