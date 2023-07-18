Мэрия Кисловодска оправдалась за патриотический баннер с немецким танком

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Нато.вооружение. техника. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2, stock
Изображенный на баннере Leopard мог обозначать трофейную технику, заверили в мэрии Кисловодска Фото:

Немецкий танк Leopard, изображенный на баннере «Кисловодск — город патриотов», может символизировать трофейную технику Вооруженных сил РФ. Так иллюстрацию западного танка на патриотическом щите объяснили в пресс-службе мэрии Кисловодска.

Ранее в соцсетях распространилась фотография из Кисловодска, на которой изображен патриотический баннер из Кисловодска, пишет «Царьград». Недоумение пользователей вызвал факт того, что на баннере с российскими солдатами изображен немецкий танк Leopard.

«На баннере было размещено изображение танка нероссийского производства, который может находиться у российских бойцов в качестве трофея», — объяснили в пресс-службе мэрии Кисловодска изданию «Подъем». В администрации добавили, что баннер уже заменили, а также организовали служебную проверку.

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Немецкий танк Leopard, изображенный на баннере «Кисловодск — город патриотов», может символизировать трофейную технику Вооруженных сил РФ. Так иллюстрацию западного танка на патриотическом щите объяснили в пресс-службе мэрии Кисловодска. Ранее в соцсетях распространилась фотография из Кисловодска, на которой изображен патриотический баннер из Кисловодска, пишет «Царьград». Недоумение пользователей вызвал факт того, что на баннере с российскими солдатами изображен немецкий танк Leopard. «На баннере было размещено изображение танка нероссийского производства, который может находиться у российских бойцов в качестве трофея», — объяснили в пресс-службе мэрии Кисловодска изданию «Подъем». В администрации добавили, что баннер уже заменили, а также организовали служебную проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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