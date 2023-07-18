Мэрия Кисловодска оправдалась за патриотический баннер с немецким танком

Немецкий танк Leopard, изображенный на баннере «Кисловодск — город патриотов», может символизировать трофейную технику Вооруженных сил РФ. Так иллюстрацию западного танка на патриотическом щите объяснили в пресс-службе мэрии Кисловодска.
Ранее в соцсетях распространилась фотография из Кисловодска, на которой изображен патриотический баннер из Кисловодска, пишет «Царьград». Недоумение пользователей вызвал факт того, что на баннере с российскими солдатами изображен немецкий танк Leopard.
«На баннере было размещено изображение танка нероссийского производства, который может находиться у российских бойцов в качестве трофея», — объяснили в пресс-службе мэрии Кисловодска изданию «Подъем». В администрации добавили, что баннер уже заменили, а также организовали служебную проверку.
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