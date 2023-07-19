В Нижневартовске силовики провели облавы на водителей с тонировками. Фото

20 июля 2023 в 05:17 Размер текста - 17 +

Омоновцы и сотрудники ДПС останавливают всех, у кого есть тонировка на машине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) 19 июля сотрудники ДПС совместно с силовиками провели массовый рейд по тонировке. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Сотрудники во время рейда не заняты поиском конкретных разбойников — они останавливают всех, у кого тонированные машины. Вартовчане, которые попали под горячую руку силовиков, не понимают, почему закон не работает конкретно штраф или предписание. Тонировку сразу заставляют снять, так как смотрят грозные представители из ОМОНа», — пишут свидетели в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Одни считают, что цель рейда заключается в выявление действующих и потенциальных нарушителей порядка в городе. Другие полагают, что это может быть связано с перестрелкой на улицы Дружбы Народов, участников которой до сих пор ищут. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске группа молодых людей устроила перестрелку на улице Дружбы Народов. Их оперативно задержала полиция. После этого на улицах города участились массовые облавы силовиков.

В Нижневартовске (ХМАО) 19 июля сотрудники ДПС совместно с силовиками провели массовый рейд по тонировке. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Сотрудники во время рейда не заняты поиском конкретных разбойников — они останавливают всех, у кого тонированные машины. Вартовчане, которые попали под горячую руку силовиков, не понимают, почему закон не работает конкретно штраф или предписание. Тонировку сразу заставляют снять, так как смотрят грозные представители из ОМОНа», — пишут свидетели в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Одни считают, что цель рейда заключается в выявление действующих и потенциальных нарушителей порядка в городе. Другие полагают, что это может быть связано с перестрелкой на улицы Дружбы Народов, участников которой до сих пор ищут. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске группа молодых людей устроила перестрелку на улице Дружбы Народов. Их оперативно задержала полиция. После этого на улицах города участились массовые облавы силовиков.