Мэр города поручила главе района проконтролировать вопрос, связанный с озеленением дворов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова в ходе выездного мероприятия по благоустройству Тракторозаводского района 20 июля отчитала подчиненных за сухие деревья во дворах. В результате глава ЧТЗ Юрий Кузнецов пообещал взять под контроль данный вопрос.

«Есть недоработки у подрядчиков, мы увидели во дворах несколько сухих деревьев. Кроме того, всегда есть деревья, которые не приживаются, поэтому дано поручение, чтобы осенью эти деревья были заменены и были высажены 3-5 деревьев в каждом дворе. Мы договорились, и глава района поставит на контроль этот вопрос», — поделилась Котова.

Двор на улице Бажова, 28, где были обнаружены засохшие деревья, был второй точкой осмотра. Подрядчик, представитель компании «Жилкомсервис», сообщил, что рассчитывал на жителей близлежащих домов при поливе растений. В целом же было проведено комплексное благоустройство всей дворовой территории, а именно: проложен асфальт, сделаны дополнительные парковочные места и тротуары. На благоустройство данных дворов было затрачено 6 млн 700 тысяч рублей.

Также мэр проинспектировала дворы на улице Марченко 13 и 13а. Здесь подрядчики за несколько месяцев возвели детские площадки, благоустроили придомовую территорию, отремонтировали асфальтовое покрытие и сделали дополнительные парковочные места. Стоимость проекта составила 8 млн 200 тысяч рублей. При осмотре дворов Котова обратила внимание на фасады многоквартирных пятиэтажных домов, предложив также и их привести в порядок.

Третьей точкой осмотра стал сквер «Молодежный» у торгового комплекса «Башня», сделанный частично. В парке проведено освещение, видеонаблюдение, высажены деревья, а также сделаны детская и спортивная площадки, обустроено место для выгула собак. Работы по благоустройству сквера будут продолжаться в течение нескольких лет. По словам мэра, всего в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в Тракторозаводском районе в 2023 году планируется сделать пять общественных пространств.

На улице Марченко (ЧТЗ) подрядчик за несколько месяцев возвел детские площадки, благоустроил придомовую территорию, отремонтировал асфальтовое покрытие и сделал дополнительные парковочные места Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При осмотре дворов на Марченко Котова обратила внимание на фасады многоквартирных пятиэтажных домов, предложив привести их в порядок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В недавно благоустроенном дворе по адресу Бажова, 28, были обнаружены засохшие деревья, которые необходимо заменить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сама детская площадка на Бажова, 28 сделана качественно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В сквере Молодежный недалеко от ТК «Башня» на ЧТЗ теперь есть детская и спортивная площадки, площадка для выгула собак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU