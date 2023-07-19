19 июля 2023

Мэр Челябинска Котова отчитала подчиненных за сухие деревья во дворах. Фото, Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на благоустройстве Тракторозаводского района. Челябинск , шмидт андрей, котова наталья
Мэр города поручила главе района проконтролировать вопрос, связанный с озеленением дворов Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова в ходе выездного мероприятия по благоустройству Тракторозаводского района 20 июля отчитала подчиненных за сухие деревья во дворах. В результате глава ЧТЗ Юрий Кузнецов пообещал взять под контроль данный вопрос.

«Есть недоработки у подрядчиков, мы увидели во дворах несколько сухих деревьев. Кроме того, всегда есть деревья, которые не приживаются, поэтому дано поручение, чтобы осенью эти деревья были заменены и были высажены 3-5 деревьев в каждом дворе. Мы договорились, и глава района поставит на контроль этот вопрос», — поделилась Котова.

Двор на улице Бажова, 28, где были обнаружены засохшие деревья, был второй точкой осмотра. Подрядчик, представитель компании «Жилкомсервис», сообщил, что рассчитывал на жителей близлежащих домов при поливе растений. В целом же было проведено комплексное благоустройство всей дворовой территории, а именно: проложен асфальт, сделаны дополнительные парковочные места и тротуары. На благоустройство данных дворов было затрачено 6 млн 700 тысяч рублей.

Также мэр проинспектировала дворы на улице Марченко 13 и 13а. Здесь подрядчики за несколько месяцев возвели детские площадки, благоустроили придомовую территорию, отремонтировали асфальтовое покрытие и сделали дополнительные парковочные места. Стоимость проекта составила 8 млн 200 тысяч рублей. При осмотре дворов Котова обратила внимание на фасады многоквартирных пятиэтажных домов, предложив также и их привести в порядок.

Третьей точкой осмотра стал сквер «Молодежный» у торгового комплекса «Башня», сделанный частично. В парке проведено освещение, видеонаблюдение, высажены деревья, а также сделаны детская и спортивная площадки, обустроено место для выгула собак. Работы по благоустройству сквера будут продолжаться в течение нескольких лет. По словам мэра, всего в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в Тракторозаводском районе в 2023 году планируется сделать пять общественных пространств.

Наталья Котова на благоустройстве Тракторозаводского района. Челябинск
На улице Марченко (ЧТЗ) подрядчик за несколько месяцев возвел детские площадки, благоустроил придомовую территорию, отремонтировал асфальтовое покрытие и сделал дополнительные парковочные места
Фото:
Наталья Котова на благоустройстве Тракторозаводского района. Челябинск
При осмотре дворов на Марченко Котова обратила внимание на фасады многоквартирных пятиэтажных домов, предложив привести их в порядок
Фото:
Наталья Котова на благоустройстве Тракторозаводского района. Челябинск
В недавно благоустроенном дворе по адресу Бажова, 28, были обнаружены засохшие деревья, которые необходимо заменить
Фото:
Наталья Котова на благоустройстве Тракторозаводского района. Челябинск
Сама детская площадка на Бажова, 28 сделана качественно
Фото:
Наталья Котова на благоустройстве Тракторозаводского района. Челябинск
В сквере Молодежный недалеко от ТК «Башня» на ЧТЗ теперь есть детская и спортивная площадки, площадка для выгула собак
Фото:
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Мэр Челябинска Наталья Котова в ходе выездного мероприятия по благоустройству Тракторозаводского района 20 июля отчитала подчиненных за сухие деревья во дворах. В результате глава ЧТЗ Юрий Кузнецов пообещал взять под контроль данный вопрос. «Есть недоработки у подрядчиков, мы увидели во дворах несколько сухих деревьев. Кроме того, всегда есть деревья, которые не приживаются, поэтому дано поручение, чтобы осенью эти деревья были заменены и были высажены 3-5 деревьев в каждом дворе. Мы договорились, и глава района поставит на контроль этот вопрос», — поделилась Котова. Двор на улице Бажова, 28, где были обнаружены засохшие деревья, был второй точкой осмотра. Подрядчик, представитель компании «Жилкомсервис», сообщил, что рассчитывал на жителей близлежащих домов при поливе растений. В целом же было проведено комплексное благоустройство всей дворовой территории, а именно: проложен асфальт, сделаны дополнительные парковочные места и тротуары. На благоустройство данных дворов было затрачено 6 млн 700 тысяч рублей. Также мэр проинспектировала дворы на улице Марченко 13 и 13а. Здесь подрядчики за несколько месяцев возвели детские площадки, благоустроили придомовую территорию, отремонтировали асфальтовое покрытие и сделали дополнительные парковочные места. Стоимость проекта составила 8 млн 200 тысяч рублей. При осмотре дворов Котова обратила внимание на фасады многоквартирных пятиэтажных домов, предложив также и их привести в порядок. Третьей точкой осмотра стал сквер «Молодежный» у торгового комплекса «Башня», сделанный частично. В парке проведено освещение, видеонаблюдение, высажены деревья, а также сделаны детская и спортивная площадки, обустроено место для выгула собак. Работы по благоустройству сквера будут продолжаться в течение нескольких лет. По словам мэра, всего в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в Тракторозаводском районе в 2023 году планируется сделать пять общественных пространств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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