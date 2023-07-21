Силовики определились с наказанием челябинки, которая помогла сожителю убить дочь

Прокуратура запросила 12 лет колонии челябинке, которая помогла сожителю убить дочь

Прокурор запросил для Елены Дейнеки 12 лет колонии, для Александра Ерутина — 20 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура запросила для челябинки Елены Дейнеки и ее сожителя Александра Ерутина, которые убили дочь, реальные сроки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, для женщины запросили 12 лет общего режима, для сожителя — 20 лет строгого режима.

«В ходе прений гособвинитель запросил для обвиняемой 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Для сожителя — 20 лет строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Там отметили, что также прокурор запросил дополнительные санкции для пары после истечения основного наказания. Каждому по полтора года ограничения свободы.

Инцидент произошел в августе 2022 года. Сожитель челябинки сначала избил ее дочь, а потом задушил проводом. Все это время женщина держала руки девушки, не давая ей освободиться. Тело пара завернула в одеяло и выбросила на помойку.