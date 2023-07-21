Силовики определились с наказанием челябинки, которая помогла сожителю убить дочь

Прокуратура запросила для челябинки Елены Дейнеки и ее сожителя Александра Ерутина, которые убили дочь, реальные сроки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, для женщины запросили 12 лет общего режима, для сожителя — 20 лет строгого режима.
«В ходе прений гособвинитель запросил для обвиняемой 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Для сожителя — 20 лет строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
Там отметили, что также прокурор запросил дополнительные санкции для пары после истечения основного наказания. Каждому по полтора года ограничения свободы.
Инцидент произошел в августе 2022 года. Сожитель челябинки сначала избил ее дочь, а потом задушил проводом. Все это время женщина держала руки девушки, не давая ей освободиться. Тело пара завернула в одеяло и выбросила на помойку.
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