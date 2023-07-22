SHOT: засевший в подмосковном коттедже открыл огонь по силовикам

Мужчина стрелял по силовикам, пишет SHOT Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мужчина, который пытался захватить в заложники сотрудников правоохранительных органов в поселке под Истрой (Московская область), открыл огонь по силовикам. Об этом сообщает SHOT.

«Захвативший дом в подмосковном Шервуде не сдается и прямо сейчас стреляет по силовикам», — пишет telegram-канал. На злоумышленника заведено уголовное дело. О пострадавших пока что нет информации. SHOT сообщает, что сейчас идет штурм здания.

Ранее сообщалось, что мужчина пытался удерживать в заложниках сотрудника полиции и охранников. Он взломал частный дом, куда позже приехали сотрудники ЧОПа. В МВД информацию подтвердили.