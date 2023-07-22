В МВД подтвердили попытку взятия заложников в московском поселке

Полиция пытается задержать злоумышленника Фото: Анна Майорова © URA.RU

В поселке под Истрой (Московская область) мужчина пытался удерживать в заложниках сотрудника полиции и охранников. Об этом сообщает МВД. Уточняется, что злоумышленник проник в частный дом, куда позже приехали правоохранительные органы.

«В коттеджном поселке под Истрой неизвестный проник в частный дом, пытался удерживать прибывших на сигнал охранников и сотрудника полиции», — сообщили в МВД. Их слова передает РИА Новости. Уточняется, что мужчина блокирован. Его пытаются задержать. О пострадавших информации нет.

Ранее telegram-канал 112 сообщал, что на место приехал сотрудник ЧОПа. Сам злоумышленник был вооружен.