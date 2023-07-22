В МВД подтвердили попытку взятия заложников в московском поселке

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Протесты мигрантов в поселке Кольцово. Екатеринбург, умвд, полицейская машина, полиция, полицейский
Полиция пытается задержать злоумышленника Фото:

В поселке под Истрой (Московская область) мужчина пытался удерживать в заложниках сотрудника полиции и охранников. Об этом сообщает МВД. Уточняется, что злоумышленник проник в частный дом, куда позже приехали правоохранительные органы.

«В коттеджном поселке под Истрой неизвестный проник в частный дом, пытался удерживать прибывших на сигнал охранников и сотрудника полиции», — сообщили в МВД. Их слова передает РИА Новости. Уточняется, что мужчина блокирован. Его пытаются задержать. О пострадавших информации нет.

Ранее telegram-канал 112 сообщал, что на место приехал сотрудник ЧОПа. Сам злоумышленник был вооружен.

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В поселке под Истрой (Московская область) мужчина пытался удерживать в заложниках сотрудника полиции и охранников. Об этом сообщает МВД. Уточняется, что злоумышленник проник в частный дом, куда позже приехали правоохранительные органы. «В коттеджном поселке под Истрой неизвестный проник в частный дом, пытался удерживать прибывших на сигнал охранников и сотрудника полиции», — сообщили в МВД. Их слова передает РИА Новости. Уточняется, что мужчина блокирован. Его пытаются задержать. О пострадавших информации нет. Ранее telegram-канал 112 сообщал, что на место приехал сотрудник ЧОПа. Сам злоумышленник был вооружен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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