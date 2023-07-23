В Германии объяснили, как кассетные снаряды изменят ситуацию на СВО

Применение кассетных боеприпасов Вооруженными силами Украины (ВСУ) не изменит ситуацию на фронте. Об этом заявил военный аналитик Майкл Кофман.
«Кассетные гранаты дают украинцам время для продолжения наступления. Но они, вероятно, не повлияют на его результат», — считает американский военный аналитик Майкл Кофман. Его цитирует немецкое издание Spiegel.
С Майклом Кофманом солидарны многие военные эксперты, чье мнение приводится в статье. Они сходятся во мнении, что применение кассетных боеприпасов пока не изменит ситуацию на фронте. Украинцам не хватает артиллерийских боеприпасов, а также эффективной противовоздушной обороны и ракет большей дальности.
Ранее сообщалось, что Кремль допустил ответное использование кассетных снарядов на Украине. Использование такого типа боеприпасов со стороны Украины вынуждает российскую сторону принимать ответные контрмеры. Но окончательное решение останется за Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Применение кассетных боеприпасов Вооруженными силами Украины (ВСУ) не изменит ситуацию на фронте. Об этом заявил военный аналитик Майкл Кофман. «Кассетные гранаты дают украинцам время для продолжения наступления. Но они, вероятно, не повлияют на его результат», — считает американский военный аналитик Майкл Кофман. Его цитирует немецкое издание Spiegel. С Майклом Кофманом солидарны многие военные эксперты, чье мнение приводится в статье. Они сходятся во мнении, что применение кассетных боеприпасов пока не изменит ситуацию на фронте. Украинцам не хватает артиллерийских боеприпасов, а также эффективной противовоздушной обороны и ракет большей дальности. Ранее сообщалось, что Кремль допустил ответное использование кассетных снарядов на Украине. Использование такого типа боеприпасов со стороны Украины вынуждает российскую сторону принимать ответные контрмеры. Но окончательное решение останется за Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.