В Германии объяснили, как кассетные снаряды изменят ситуацию на СВО

Военный аналитик Кофман: применение кассетных боеприпасов не изменит ситуацию на фронте

23 июля 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Кассетные снаряды дадут ВСУ время для продолжения наступления, но не изменят ситуацию на фронте, уверен эксперт Фото: Spc. Steven Hitchcock / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Применение кассетных боеприпасов Вооруженными силами Украины (ВСУ) не изменит ситуацию на фронте. Об этом заявил военный аналитик Майкл Кофман. «Кассетные гранаты дают украинцам время для продолжения наступления. Но они, вероятно, не повлияют на его результат», — считает американский военный аналитик Майкл Кофман. Его цитирует немецкое издание Spiegel . С Майклом Кофманом солидарны многие военные эксперты, чье мнение приводится в статье. Они сходятся во мнении, что применение кассетных боеприпасов пока не изменит ситуацию на фронте. Украинцам не хватает артиллерийских боеприпасов, а также эффективной противовоздушной обороны и ракет большей дальности. Ранее сообщалось, что Кремль допустил ответное использование кассетных снарядов на Украине. Использование такого типа боеприпасов со стороны Украины вынуждает российскую сторону принимать ответные контрмеры. Но окончательное решение останется за Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Применение кассетных боеприпасов Вооруженными силами Украины (ВСУ) не изменит ситуацию на фронте. Об этом заявил военный аналитик Майкл Кофман. «Кассетные гранаты дают украинцам время для продолжения наступления. Но они, вероятно, не повлияют на его результат», — считает американский военный аналитик Майкл Кофман. Его цитирует немецкое издание Spiegel. С Майклом Кофманом солидарны многие военные эксперты, чье мнение приводится в статье. Они сходятся во мнении, что применение кассетных боеприпасов пока не изменит ситуацию на фронте. Украинцам не хватает артиллерийских боеприпасов, а также эффективной противовоздушной обороны и ракет большей дальности. Ранее сообщалось, что Кремль допустил ответное использование кассетных снарядов на Украине. Использование такого типа боеприпасов со стороны Украины вынуждает российскую сторону принимать ответные контрмеры. Но окончательное решение останется за Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.