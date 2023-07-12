Кремль допустил ответное использование кассетных снарядов на Украине

12 июля 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

РФ будет использовать кассетные снаряды при необходимости, заявил Песков Фото: 2nd Lt. Gabriel Jenko / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны России может использовать кассетные боеприпасы при необходимости. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Возможное использование этого типа боеприпасов [со стороны Украины] меняет ситуацию и вынуждает принимать какие-то контрмеры, но это исключительно прерогатива Минобороны», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU про возможное использование кассетных боеприпасов в ходе спецоперации. Ранее сообщалось, что ВСУ ударили кассетными бомбами по городу Токмаку (Запорожская область).

Минобороны России может использовать кассетные боеприпасы при необходимости. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Возможное использование этого типа боеприпасов [со стороны Украины] меняет ситуацию и вынуждает принимать какие-то контрмеры, но это исключительно прерогатива Минобороны», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU про возможное использование кассетных боеприпасов в ходе спецоперации. Ранее сообщалось, что ВСУ ударили кассетными бомбами по городу Токмаку (Запорожская область).