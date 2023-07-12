Кремль допустил ответное использование кассетных снарядов на Украине

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РФ будет использовать кассетные снаряды при необходимости, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны России может использовать кассетные боеприпасы при необходимости. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Возможное использование этого типа боеприпасов [со стороны Украины] меняет ситуацию и вынуждает принимать какие-то контрмеры, но это исключительно прерогатива Минобороны», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU про возможное использование кассетных боеприпасов в ходе спецоперации. Ранее сообщалось, что ВСУ ударили кассетными бомбами по городу Токмаку (Запорожская область).

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Минобороны России может использовать кассетные боеприпасы при необходимости. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Возможное использование этого типа боеприпасов [со стороны Украины] меняет ситуацию и вынуждает принимать какие-то контрмеры, но это исключительно прерогатива Минобороны», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU про возможное использование кассетных боеприпасов в ходе спецоперации. Ранее сообщалось, что ВСУ ударили кассетными бомбами по городу Токмаку (Запорожская область).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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