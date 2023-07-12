Кремль допустил ответное использование кассетных снарядов на Украине

РФ будет использовать кассетные снаряды при необходимости, заявил Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Минобороны России может использовать кассетные боеприпасы при необходимости. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Возможное использование этого типа боеприпасов [со стороны Украины] меняет ситуацию и вынуждает принимать какие-то контрмеры, но это исключительно прерогатива Минобороны», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU про возможное использование кассетных боеприпасов в ходе спецоперации. Ранее сообщалось, что ВСУ ударили кассетными бомбами по городу Токмаку (Запорожская область).
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