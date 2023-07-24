Военный эксперт объяснил, чем закончится «экскурсия» ЧВК «Вагнер» в Польшу

Политолог Сивков: прибытие ЧВК «Вагнер» в Варшаву приведет к войне против НАТО

24 июля 2023 в 22:07 Размер текста - 17 +

Визит ЧВК «Вагнер» в Польшу приведет к польско-белорусской войне Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Гипотетическое нападение бойцов ЧВК «Вагнер» на Польшу не соответствует интересам России и Республики Беларусь. Об этом рассказал политолог, доктор военных наук Константин Сивков. «Это полная глупость. Больше того, это означает войну против НАТО. Кто начинает провоцировать белорусско-польскую войну, тот работает фактически на врага. <…> Гипотетическое нападение ЧВК „Вагнер“ на польские города не отвечает интересам Союзного государства», — подчеркнул Константин Сивков в беседе с News.ru. Глава Беларуси Александр Лукашенко отмечал, что солдаты из ЧВК «Вагнер» хотят уничтожить военную технику в Польше. В Варшаве до этого негативно отреагировали на размещение бойцов из «Вагнер» на территории республики. ЧВК «Вагнер» передислоцировалась в Беларусь после вооруженного мятежа, устроенного основателем компании Евгением Пригожиным.

Гипотетическое нападение бойцов ЧВК «Вагнер» на Польшу не соответствует интересам России и Республики Беларусь. Об этом рассказал политолог, доктор военных наук Константин Сивков. «Это полная глупость. Больше того, это означает войну против НАТО. Кто начинает провоцировать белорусско-польскую войну, тот работает фактически на врага. <…> Гипотетическое нападение ЧВК „Вагнер“ на польские города не отвечает интересам Союзного государства», — подчеркнул Константин Сивков в беседе с News.ru. Глава Беларуси Александр Лукашенко отмечал, что солдаты из ЧВК «Вагнер» хотят уничтожить военную технику в Польше. В Варшаве до этого негативно отреагировали на размещение бойцов из «Вагнер» на территории республики. ЧВК «Вагнер» передислоцировалась в Беларусь после вооруженного мятежа, устроенного основателем компании Евгением Пригожиным.