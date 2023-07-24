24 июля 2023

В Ханты-Мансийске на выходных перекроют дороги. Схема

В Ханты-Мансийске на выходных перекроют дороги
© Служба новостей «URA.RU»
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Спорт, соревнования. архив. Пермь, летний биатлон, лыжероллеры, лыжероллеоная трасса
Схема движения общественного транспорта изменится на два дня Фото:

В Ханты-Мансийске 29 и 30 июля, в связи с проведением Чемпионата России по лыжероллерам, перекроют центральные улицы. На время финальных забегов ограничат участок между улицами Чехова, Энгельса, Комсомольской и Дзержинского. Информацию об этом сообщили URA.RU в мэрии Ханты-Мансийска.

«На время соревнований движение транспорта будет ограничено с 9:00 до 16:00. Также будут изменения в расписании общественного транспорта: движение будет осуществляться по ул. Коминтерна», — прокомментировали в городской администрации.

Чемпионат по лыжероллерам пройдет в двух локациях Ханты-Мансийска: 25—28 июля в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко, 29—30 июля в городе. Безопасность соревнований обеспечат более 50 человек, также планируется установка входной группы и дополнительных пунктов охраны на территории проведения мероприятия.

Карта перекрытия дорог в Ханты-Мансийске 29—30 июля
Карта перекрытия дорог в Ханты-Мансийске 29—30 июля
Фото:

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В Ханты-Мансийске 29 и 30 июля, в связи с проведением Чемпионата России по лыжероллерам, перекроют центральные улицы. На время финальных забегов ограничат участок между улицами Чехова, Энгельса, Комсомольской и Дзержинского. Информацию об этом сообщили URA.RU в мэрии Ханты-Мансийска. «На время соревнований движение транспорта будет ограничено с 9:00 до 16:00. Также будут изменения в расписании общественного транспорта: движение будет осуществляться по ул. Коминтерна», — прокомментировали в городской администрации. Чемпионат по лыжероллерам пройдет в двух локациях Ханты-Мансийска: 25—28 июля в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко, 29—30 июля в городе. Безопасность соревнований обеспечат более 50 человек, также планируется установка входной группы и дополнительных пунктов охраны на территории проведения мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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