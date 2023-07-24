Суд в Березниках наказал МВД за волокиту дела

25 июля 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Полиции придется выплатить материальную компенсацию жительнице Березников Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жительница Березников Пермского края добилась в суде материальной компенсации за моральный вред, полученный после обращения в полицию. Правоохранительные органы наказаны на три тысячи рублей за волокиту дела женщины. О рассмотрении гражданского иска сообщается на сайте Березниковского городского суда. «В декабре 2021 года истец обратилась с заявлением о возбуждении уголовного дела в ОМВД России по Березниковскому городскому округу по факту обмана. В связи с волокитой по материалу дела гражданка обратилась с жалобой в адрес прокуратуры. В результате проведенной проверки было установлено, что материал по ее заявлению был утрачен. Ссылаясь, на нормы права, истец просит суд взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда», — сказано на сайте суда. Горожанка, обращаясь в суд, добивалась взыскания с органов полиции 300 тысяч рублей. Она указала, что испытывала страдания и «пребывала в состоянии нервного напряжения» в связи с утратой материала по ее заявлению. Суд признал доводы истицы обоснованными, но исковые требования удовлетворил частично. С МВД России и отдела МВД по Березниковскому округу взыскан моральный вреда в размере 300 000 рублей. Аналогичный гражданский иск рассматривался судом Березников в июне. Тогда горожанке также удалось отсудить у МВД за волокиту дела три тысячи рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Березников Пермского края добилась в суде материальной компенсации за моральный вред, полученный после обращения в полицию. Правоохранительные органы наказаны на три тысячи рублей за волокиту дела женщины. О рассмотрении гражданского иска сообщается на сайте Березниковского городского суда. «В декабре 2021 года истец обратилась с заявлением о возбуждении уголовного дела в ОМВД России по Березниковскому городскому округу по факту обмана. В связи с волокитой по материалу дела гражданка обратилась с жалобой в адрес прокуратуры. В результате проведенной проверки было установлено, что материал по ее заявлению был утрачен. Ссылаясь, на нормы права, истец просит суд взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда», — сказано на сайте суда. Горожанка, обращаясь в суд, добивалась взыскания с органов полиции 300 тысяч рублей. Она указала, что испытывала страдания и «пребывала в состоянии нервного напряжения» в связи с утратой материала по ее заявлению. Суд признал доводы истицы обоснованными, но исковые требования удовлетворил частично. С МВД России и отдела МВД по Березниковскому округу взыскан моральный вреда в размере 300 000 рублей. Аналогичный гражданский иск рассматривался судом Березников в июне. Тогда горожанке также удалось отсудить у МВД за волокиту дела три тысячи рублей.