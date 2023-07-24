24 июля 2023

Суд в Березниках наказал МВД за волокиту дела

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль военных духовых оркестров "Фанфары Прикамья". Пермь, кокарда, армия россии, фуражка армейская, воеенослужащий
Полиции придется выплатить материальную компенсацию жительнице Березников Фото:

Жительница Березников Пермского края добилась в суде материальной компенсации за моральный вред, полученный после обращения в полицию. Правоохранительные органы наказаны на три тысячи рублей за волокиту дела женщины. О рассмотрении гражданского иска сообщается на сайте Березниковского городского суда.

«В декабре 2021 года истец обратилась с заявлением о возбуждении уголовного дела в ОМВД России по Березниковскому городскому округу по факту обмана. В связи с волокитой по материалу дела гражданка обратилась с жалобой в адрес прокуратуры. В результате проведенной проверки было установлено, что материал по ее заявлению был утрачен. Ссылаясь, на нормы права, истец просит суд взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда», — сказано на сайте суда.

Горожанка, обращаясь в суд, добивалась взыскания с органов полиции 300 тысяч рублей. Она указала, что испытывала страдания и «пребывала в состоянии нервного напряжения» в связи с утратой материала по ее заявлению. Суд признал доводы истицы обоснованными, но исковые требования удовлетворил частично. С МВД России и отдела МВД по Березниковскому округу взыскан моральный вреда в размере 300 000 рублей.

Аналогичный гражданский иск рассматривался судом Березников в июне. Тогда горожанке также удалось отсудить у МВД за волокиту дела три тысячи рублей.

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Жительница Березников Пермского края добилась в суде материальной компенсации за моральный вред, полученный после обращения в полицию. Правоохранительные органы наказаны на три тысячи рублей за волокиту дела женщины. О рассмотрении гражданского иска сообщается на сайте Березниковского городского суда. «В декабре 2021 года истец обратилась с заявлением о возбуждении уголовного дела в ОМВД России по Березниковскому городскому округу по факту обмана. В связи с волокитой по материалу дела гражданка обратилась с жалобой в адрес прокуратуры. В результате проведенной проверки было установлено, что материал по ее заявлению был утрачен. Ссылаясь, на нормы права, истец просит суд взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда», — сказано на сайте суда. Горожанка, обращаясь в суд, добивалась взыскания с органов полиции 300 тысяч рублей. Она указала, что испытывала страдания и «пребывала в состоянии нервного напряжения» в связи с утратой материала по ее заявлению. Суд признал доводы истицы обоснованными, но исковые требования удовлетворил частично. С МВД России и отдела МВД по Березниковскому округу взыскан моральный вреда в размере 300 000 рублей. Аналогичный гражданский иск рассматривался судом Березников в июне. Тогда горожанке также удалось отсудить у МВД за волокиту дела три тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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