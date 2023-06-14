14 июня 2023

Пермячка отсудила у МВД деньги за долгое расследование

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Клипарт Суд. Тюмень, приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, вынесение приговора
Суд встал на сторону жительницы Березников Фото:

Жительница Березников отсудила у МВД РФ деньги за волокиту во время расследования уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе Березниковского городского суда.

«В 2021 году жительница Березников обратилась в полицию и сообщила, что пострадала от действий мошенника. Тогда же было возбуждено уголовное дело, но расследование длилось очень долго. Женщина обратилась сначала в прокуратуру, а после подала к МВД РФ судебный иск за волокиту во время расследования», — рассказали в суде.

Фемида встала на сторону пострадавшей женщины и признала, что сотрудники отдела МВД РФ по Березниковскому городскому округу бездействовали во время расследования чем причинили женщине моральные страдания. Суд постановил взыскать с МВД РФ три тысячи рублей в качестве компенсации за моральный вред, предоставленный пермячке.

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Жительница Березников отсудила у МВД РФ деньги за волокиту во время расследования уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе Березниковского городского суда. «В 2021 году жительница Березников обратилась в полицию и сообщила, что пострадала от действий мошенника. Тогда же было возбуждено уголовное дело, но расследование длилось очень долго. Женщина обратилась сначала в прокуратуру, а после подала к МВД РФ судебный иск за волокиту во время расследования», — рассказали в суде. Фемида встала на сторону пострадавшей женщины и признала, что сотрудники отдела МВД РФ по Березниковскому городскому округу бездействовали во время расследования чем причинили женщине моральные страдания. Суд постановил взыскать с МВД РФ три тысячи рублей в качестве компенсации за моральный вред, предоставленный пермячке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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