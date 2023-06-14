Пермячка отсудила у МВД деньги за долгое расследование

15 июня 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Суд встал на сторону жительницы Березников Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Березников отсудила у МВД РФ деньги за волокиту во время расследования уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе Березниковского городского суда. «В 2021 году жительница Березников обратилась в полицию и сообщила, что пострадала от действий мошенника. Тогда же было возбуждено уголовное дело, но расследование длилось очень долго. Женщина обратилась сначала в прокуратуру, а после подала к МВД РФ судебный иск за волокиту во время расследования», — рассказали в суде. Фемида встала на сторону пострадавшей женщины и признала, что сотрудники отдела МВД РФ по Березниковскому городскому округу бездействовали во время расследования чем причинили женщине моральные страдания. Суд постановил взыскать с МВД РФ три тысячи рублей в качестве компенсации за моральный вред, предоставленный пермячке.

Жительница Березников отсудила у МВД РФ деньги за волокиту во время расследования уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе Березниковского городского суда. «В 2021 году жительница Березников обратилась в полицию и сообщила, что пострадала от действий мошенника. Тогда же было возбуждено уголовное дело, но расследование длилось очень долго. Женщина обратилась сначала в прокуратуру, а после подала к МВД РФ судебный иск за волокиту во время расследования», — рассказали в суде. Фемида встала на сторону пострадавшей женщины и признала, что сотрудники отдела МВД РФ по Березниковскому городскому округу бездействовали во время расследования чем причинили женщине моральные страдания. Суд постановил взыскать с МВД РФ три тысячи рублей в качестве компенсации за моральный вред, предоставленный пермячке.