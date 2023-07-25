Путин провел совещание по экономике: главные заявления

Развитие экономики — важнейшая задача, прокомментировал Владимир Путин
Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. URA.RU приводит главные заявления с совещания, которое транслировалось на телеканале «Россия-24».
- Бизнес в России работает успешно. Удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, но и добиться продвижения по важнейшим направлениям развития. Именно такую цель ставили органы госвласти.
- Доходы россиян стали расти в реальном выражении. Результат, по мнению Путина, хороший. При этом, уровень безработицы находится на отметке в 3,2%. Инфляция в России ускоряется, продолжил Путин.
- Президент России выразил надежду, что ВВП России в текущем году вырастет на 2%. Таким образом будет отыграно падение прошлого года. Во втором квартале сократился дефицит федерального бюджета на 510 миллиардов рублей.
- Стоит своевременно проиндексировать зарплаты для бюджетников. Это нужно для того, чтобы люди не уходили из бюджетной сферы, призвал Путин.
- Люди стали чаще обращаться в банки для того, чтобы получить кредиты. По предварительным данным, на 1 июля годовой прирост рублевых корпоративных кредитов превысил 21%, а кредитов физическим лицам — 16,7%, отметил Путин.
- Развитие экономики России — главная текущая задача. Более конкретные шаги будут обсуждены на ближайшем Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, заключил российский лидер.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.