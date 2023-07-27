Москва отреагировала на свержение президента в Нигере

Свержение президента в Нигере активно обсуждают на саммите «Россия — Африка», сказал Дмитрий Песков
новость из сюжетаВ Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»
Свержение президента Нигера Мохамеда Базума активно обсуждается на полях саммита «Россия — Африка», поскольку невозможно обойти вниманием такие события. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«На полях саммита это [свержение Базума] активно обсуждается. Наверняка, это будет обсуждаться и завтра. Невозможно обойти вниманием такие события на африканском континенте», — сказал Песков в разговоре с журналистами.
Мохамеда Базума свергли военные мятежники в ходе госпереворота, сам президент был взят под стражу. Политик пообещал, что после его свержения все достижения страны будут сохранены.
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