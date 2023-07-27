Москва отреагировала на свержение президента в Нигере

Песков: свержение президента в Нигере невозможно обойти вниманием
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий, путин владимир
Свержение президента в Нигере активно обсуждают на саммите «Россия — Африка», сказал Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»

Свержение президента Нигера Мохамеда Базума активно обсуждается на полях саммита «Россия — Африка», поскольку невозможно обойти вниманием такие события. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«На полях саммита это [свержение Базума] активно обсуждается. Наверняка, это будет обсуждаться и завтра. Невозможно обойти вниманием такие события на африканском континенте», — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Мохамеда Базума свергли военные мятежники в ходе госпереворота, сам президент был взят под стражу. Политик пообещал, что после его свержения все достижения страны будут сохранены.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свержение президента Нигера Мохамеда Базума активно обсуждается на полях саммита «Россия — Африка», поскольку невозможно обойти вниманием такие события. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «На полях саммита это [свержение Базума] активно обсуждается. Наверняка, это будет обсуждаться и завтра. Невозможно обойти вниманием такие события на африканском континенте», — сказал Песков в разговоре с журналистами. Мохамеда Базума свергли военные мятежники в ходе госпереворота, сам президент был взят под стражу. Политик пообещал, что после его свержения все достижения страны будут сохранены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...