Роспотребнадзор раскрыл идеальное время для покупки арбузов в ХМАО

Роспотребнадзор ХМАО: лучше всего покупать арбузы во время их массового созревания

27 июля 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Лучше всего покупать арбузы в августе и сентябре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Лучшим временем для покупки арбузов в Ханты-Мансийском автономном округе являются август и сентябрь. Именно в этот период бахчевая продукция созревает массово, а риск купить плохой арбуз — меньше всего. Об этом URA.RU рассказали в окружном Роспотребнадзоре. «В России и ближнем зарубежье, например Казахстане и Узбекистане, откуда в регион привозят арбузы, основное время созревания такой бахчевой культуры — это август—сентябрь. Конечно, в других странах могут быть более ранние или поздние сроки созревания. У нас в некоторых торговых организациях круглый год продаются бахчевые культуры», — прокомментировали журналисту агентства в ведомстве. При этом в августе и сентябре «нитратных» арбузов на рынке наименьшее количество. Тогда для их созревания не должны использоваться вредные агрохимикаты. Ранее URA.RU рассказывало, как выглядят ядовитые арбузы с большим количеством нитратов. Их можно распознать по цвету мякоти и поверхности среза.

Лучшим временем для покупки арбузов в Ханты-Мансийском автономном округе являются август и сентябрь. Именно в этот период бахчевая продукция созревает массово, а риск купить плохой арбуз — меньше всего. Об этом URA.RU рассказали в окружном Роспотребнадзоре. «В России и ближнем зарубежье, например Казахстане и Узбекистане, откуда в регион привозят арбузы, основное время созревания такой бахчевой культуры — это август—сентябрь. Конечно, в других странах могут быть более ранние или поздние сроки созревания. У нас в некоторых торговых организациях круглый год продаются бахчевые культуры», — прокомментировали журналисту агентства в ведомстве. При этом в августе и сентябре «нитратных» арбузов на рынке наименьшее количество. Тогда для их созревания не должны использоваться вредные агрохимикаты. Ранее URA.RU рассказывало, как выглядят ядовитые арбузы с большим количеством нитратов. Их можно распознать по цвету мякоти и поверхности среза.