26 июля 2023

Роспотребнадзор раскрыл идеальное время для покупки арбузов в ХМАО

Роспотребнадзор ХМАО: лучше всего покупать арбузы во время их массового созревания
© Служба новостей «URA.RU»
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Шоколад. Курган, арбуз
Лучше всего покупать арбузы в августе и сентябре Фото:

Лучшим временем для покупки арбузов в Ханты-Мансийском автономном округе являются август и сентябрь. Именно в этот период бахчевая продукция созревает массово, а риск купить плохой арбуз — меньше всего. Об этом URA.RU рассказали в окружном Роспотребнадзоре.

«В России и ближнем зарубежье, например Казахстане и Узбекистане, откуда в регион привозят арбузы, основное время созревания такой бахчевой культуры — это август—сентябрь. Конечно, в других странах могут быть более ранние или поздние сроки созревания. У нас в некоторых торговых организациях круглый год продаются бахчевые культуры», — прокомментировали журналисту агентства в ведомстве.

При этом в августе и сентябре «нитратных» арбузов на рынке наименьшее количество. Тогда для их созревания не должны использоваться вредные агрохимикаты.

Ранее URA.RU рассказывало, как выглядят ядовитые арбузы с большим количеством нитратов. Их можно распознать по цвету мякоти и поверхности среза.

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Лучшим временем для покупки арбузов в Ханты-Мансийском автономном округе являются август и сентябрь. Именно в этот период бахчевая продукция созревает массово, а риск купить плохой арбуз — меньше всего. Об этом URA.RU рассказали в окружном Роспотребнадзоре. «В России и ближнем зарубежье, например Казахстане и Узбекистане, откуда в регион привозят арбузы, основное время созревания такой бахчевой культуры — это август—сентябрь. Конечно, в других странах могут быть более ранние или поздние сроки созревания. У нас в некоторых торговых организациях круглый год продаются бахчевые культуры», — прокомментировали журналисту агентства в ведомстве. При этом в августе и сентябре «нитратных» арбузов на рынке наименьшее количество. Тогда для их созревания не должны использоваться вредные агрохимикаты. Ранее URA.RU рассказывало, как выглядят ядовитые арбузы с большим количеством нитратов. Их можно распознать по цвету мякоти и поверхности среза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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