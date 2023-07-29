29 июля 2023
28 июля 2023

Самарские волонтеры помогли челябинскому бойцу добраться до дома с СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Город, Автобусы. Пляж. Курган, армия, призывник, камуфляжная одежда, солдат, призыв в армию
По дороге домой у военнослужащего сломалась машина Фото:

Волонтеры из Самарской области помогли бойцу из Миасса (Челябинская область) отбуксировать сломавшуюся машину с трассы и вернуться домой из зоны спецоперации. Об этом сообщили в челябинском волонтерском движении «ZOV Миасса».

«Недавно раздался звонок от нашего бойца, который сообщил нам, что у него сломался УАЗ по дороге с фронта домой, он встал на трассе. Мы связались с друзьями из волонтерского движения „Посылка солдату. Сергиевский район Самарской области“. […] Ребята приехали и отбуксировали нашего друга до станции техобслуживания, помогли в ремонте автомобиля», — сообщается в паблике волонтерского движения в соцсети «ВКонтакте».

На следующий день боец на автомобиле отправился в сторону дома. Он поблагодарил волонтеров, которые откликнулись на призыв о помощи.

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Волонтеры из Самарской области помогли бойцу из Миасса (Челябинская область) отбуксировать сломавшуюся машину с трассы и вернуться домой из зоны спецоперации. Об этом сообщили в челябинском волонтерском движении «ZOV Миасса». «Недавно раздался звонок от нашего бойца, который сообщил нам, что у него сломался УАЗ по дороге с фронта домой, он встал на трассе. Мы связались с друзьями из волонтерского движения „Посылка солдату. Сергиевский район Самарской области“. […] Ребята приехали и отбуксировали нашего друга до станции техобслуживания, помогли в ремонте автомобиля», — сообщается в паблике волонтерского движения в соцсети «ВКонтакте». На следующий день боец на автомобиле отправился в сторону дома. Он поблагодарил волонтеров, которые откликнулись на призыв о помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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