Самарские волонтеры помогли челябинскому бойцу добраться до дома с СВО

30 июля 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

По дороге домой у военнослужащего сломалась машина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Волонтеры из Самарской области помогли бойцу из Миасса (Челябинская область) отбуксировать сломавшуюся машину с трассы и вернуться домой из зоны спецоперации. Об этом сообщили в челябинском волонтерском движении «ZOV Миасса». «Недавно раздался звонок от нашего бойца, который сообщил нам, что у него сломался УАЗ по дороге с фронта домой, он встал на трассе. Мы связались с друзьями из волонтерского движения „Посылка солдату. Сергиевский район Самарской области“. […] Ребята приехали и отбуксировали нашего друга до станции техобслуживания, помогли в ремонте автомобиля», — сообщается в паблике волонтерского движения в соцсети «ВКонтакте». На следующий день боец на автомобиле отправился в сторону дома. Он поблагодарил волонтеров, которые откликнулись на призыв о помощи.

Волонтеры из Самарской области помогли бойцу из Миасса (Челябинская область) отбуксировать сломавшуюся машину с трассы и вернуться домой из зоны спецоперации. Об этом сообщили в челябинском волонтерском движении «ZOV Миасса». «Недавно раздался звонок от нашего бойца, который сообщил нам, что у него сломался УАЗ по дороге с фронта домой, он встал на трассе. Мы связались с друзьями из волонтерского движения „Посылка солдату. Сергиевский район Самарской области“. […] Ребята приехали и отбуксировали нашего друга до станции техобслуживания, помогли в ремонте автомобиля», — сообщается в паблике волонтерского движения в соцсети «ВКонтакте». На следующий день боец на автомобиле отправился в сторону дома. Он поблагодарил волонтеров, которые откликнулись на призыв о помощи.