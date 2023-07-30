В Нижневартовске мужчина избил двух детей и попал в поле зрения прокуратуры

31 июля 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Житель Нижневартовска в состоянии алкогольного опьянения угрожал расправой двум несовершеннолетним Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске пожилой мужчина избил двух детей и угрожал им расправой. О проверке информации, опубликованной в местных СМИ, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Прокуратура Нижневартовска по информации, опубликованной в СМИ, организовала проверку по факту применения жителем г. Нижневартовска физической силы к несовершеннолетним. Предполагается, что пожилой мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил двух мальчиков и угрожал им расправой», — говорится в сообщении ведомства. Правоохранительные органы Нижневартовска проводят доследственную проверку, ход которой контролирует прокуратура ХМАО. После ее завершения будут применены меры прокурорского реагирования.

В Нижневартовске пожилой мужчина избил двух детей и угрожал им расправой. О проверке информации, опубликованной в местных СМИ, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Прокуратура Нижневартовска по информации, опубликованной в СМИ, организовала проверку по факту применения жителем г. Нижневартовска физической силы к несовершеннолетним. Предполагается, что пожилой мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил двух мальчиков и угрожал им расправой», — говорится в сообщении ведомства. Правоохранительные органы Нижневартовска проводят доследственную проверку, ход которой контролирует прокуратура ХМАО. После ее завершения будут применены меры прокурорского реагирования.