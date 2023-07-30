30 июля 2023

В Нижневартовске мужчина избил двух детей и попал в поле зрения прокуратуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Нижневартовска в состоянии алкогольного опьянения угрожал расправой двум несовершеннолетним Фото:

В Нижневартовске пожилой мужчина избил двух детей и угрожал им расправой. О проверке информации, опубликованной в местных СМИ, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Прокуратура Нижневартовска по информации, опубликованной в СМИ, организовала проверку по факту применения жителем г. Нижневартовска физической силы к несовершеннолетним. Предполагается, что пожилой мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил двух мальчиков и угрожал им расправой», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранительные органы Нижневартовска проводят доследственную проверку, ход которой контролирует прокуратура ХМАО. После ее завершения будут применены меры прокурорского реагирования.

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В Нижневартовске пожилой мужчина избил двух детей и угрожал им расправой. О проверке информации, опубликованной в местных СМИ, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Прокуратура Нижневартовска по информации, опубликованной в СМИ, организовала проверку по факту применения жителем г. Нижневартовска физической силы к несовершеннолетним. Предполагается, что пожилой мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил двух мальчиков и угрожал им расправой», — говорится в сообщении ведомства. Правоохранительные органы Нижневартовска проводят доследственную проверку, ход которой контролирует прокуратура ХМАО. После ее завершения будут применены меры прокурорского реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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