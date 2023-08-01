Монеточку* оштрафовали за отказ использовать плашку иноагента

01 августа 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Певица Монеточка* не поставила на нескольких постах в своем telegram-канале маркировку иноагента Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Певицу Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента на трех постах в Telegram. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы. «Признать Гырдымову Елизавету Андреевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 19.34 КоАП РФ. Назначить наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — говорится в решении суда, опубликованном в картотеке дел. Ранее на певицу составили протокол из-за трех постов в Telegram с тиктоками и анонсами концертов, на которых не было плашки о том, что данный материал распространен иностранным агентом. В Роскомнадзоре отмечали, что канал верифицирован, ориентирован «на русского пользователя» и там должны быть соответствующие плашки. *певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) признана в РФ иностранным агентом.

Певицу Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента на трех постах в Telegram. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы. «Признать Гырдымову Елизавету Андреевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 19.34 КоАП РФ. Назначить наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — говорится в решении суда, опубликованном в картотеке дел. Ранее на певицу составили протокол из-за трех постов в Telegram с тиктоками и анонсами концертов, на которых не было плашки о том, что данный материал распространен иностранным агентом. В Роскомнадзоре отмечали, что канал верифицирован, ориентирован «на русского пользователя» и там должны быть соответствующие плашки. *певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) признана в РФ иностранным агентом.