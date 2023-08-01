Монеточку* оштрафовали за отказ использовать плашку иноагента

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Концерт Монеточки в Теле-клубе. Екатеринбург, монеточка лиза, гырдымова елизавета
Певица Монеточка* не поставила на нескольких постах в своем telegram-канале маркировку иноагента Фото:

Певицу Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента на трех постах в Telegram. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы.

«Признать Гырдымову Елизавету Андреевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 19.34 КоАП РФ. Назначить наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — говорится в решении суда, опубликованном в картотеке дел.

Ранее на певицу составили протокол из-за трех постов в Telegram с тиктоками и анонсами концертов, на которых не было плашки о том, что данный материал распространен иностранным агентом. В Роскомнадзоре отмечали, что канал верифицирован, ориентирован «на русского пользователя» и там должны быть соответствующие плашки.

*певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) признана в РФ иностранным агентом.

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Певицу Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента на трех постах в Telegram. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы. «Признать Гырдымову Елизавету Андреевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 19.34 КоАП РФ. Назначить наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — говорится в решении суда, опубликованном в картотеке дел. Ранее на певицу составили протокол из-за трех постов в Telegram с тиктоками и анонсами концертов, на которых не было плашки о том, что данный материал распространен иностранным агентом. В Роскомнадзоре отмечали, что канал верифицирован, ориентирован «на русского пользователя» и там должны быть соответствующие плашки. *певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) признана в РФ иностранным агентом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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