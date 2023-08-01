Тюменский чиновник, которому пообещали поднять зарплату, стремится оправдать доверие властей

Агентство туризма и продвижения Тюменской области создаст туристско-информационные центры

02 августа 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Тюменские практики по развитию внутреннего туризма уже используют на федеральном уровне Фото: Денис Моргунов © URA.RU Директор агентства туризма и продвижения Тюменской области, которому пообещали поднять зарплату, стремится оправдать доверие регионального правительства. Ведомство ищет подрядчика, который создаст в Тюмени и Тобольске туристско-информационные центры. Их главная задача — продвижение Тюменской области на рынке внутреннего туризма и информационная поддержка гостей региона, говорится в документах, приложенных к соответствующей закупке. «Номер процедуры — SBR003-230107517900004, запрос котировок в электронной форме. Организатор и заказчик закупки — агентство туризма и продвижения Тюменской области. Объект закупки — оказание услуг по организации деятельности туристско-информационных центров в Тюменской области, начальная цена — 2,07 млн рублей», — сообщает площадка «Сбербанк АСТ». В сопроводительных документах отмечается, что центры должны будут заниматься информирование о туристских ресурсах региона, популяризацией туристского бренда Тюменской области и улучшением качества информационного обслуживания туристов. Центры должны будут начать работу в течение 10 дней с момента заключения контракта. Ранее URA.RU рассказало, что руководителю агентства туризма и продвижения поднимут зарплату. После изменений оклад главного рекламщика региона превысит 130 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор агентства туризма и продвижения Тюменской области, которому пообещали поднять зарплату, стремится оправдать доверие регионального правительства. Ведомство ищет подрядчика, который создаст в Тюмени и Тобольске туристско-информационные центры. Их главная задача — продвижение Тюменской области на рынке внутреннего туризма и информационная поддержка гостей региона, говорится в документах, приложенных к соответствующей закупке. «Номер процедуры — SBR003-230107517900004, запрос котировок в электронной форме. Организатор и заказчик закупки — агентство туризма и продвижения Тюменской области. Объект закупки — оказание услуг по организации деятельности туристско-информационных центров в Тюменской области, начальная цена — 2,07 млн рублей», — сообщает площадка «Сбербанк АСТ». В сопроводительных документах отмечается, что центры должны будут заниматься информирование о туристских ресурсах региона, популяризацией туристского бренда Тюменской области и улучшением качества информационного обслуживания туристов. Центры должны будут начать работу в течение 10 дней с момента заключения контракта. Ранее URA.RU рассказало, что руководителю агентства туризма и продвижения поднимут зарплату. После изменений оклад главного рекламщика региона превысит 130 тысяч рублей.