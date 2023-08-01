01 августа 2023

Тюменский чиновник, которому пообещали поднять зарплату, стремится оправдать доверие властей

Агентство туризма и продвижения Тюменской области создаст туристско-информационные центры
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские практики по развитию внутреннего туризма уже используют на федеральном уровне Фото:

Директор агентства туризма и продвижения Тюменской области, которому пообещали поднять зарплату, стремится оправдать доверие регионального правительства. Ведомство ищет подрядчика, который создаст в Тюмени и Тобольске туристско-информационные центры. Их главная задача — продвижение Тюменской области на рынке внутреннего туризма и информационная поддержка гостей региона, говорится в документах, приложенных к соответствующей закупке.

«Номер процедуры — SBR003-230107517900004, запрос котировок в электронной форме. Организатор и заказчик закупки — агентство туризма и продвижения Тюменской области. Объект закупки — оказание услуг по организации деятельности туристско-информационных центров в Тюменской области, начальная цена — 2,07 млн рублей», — сообщает площадка «Сбербанк АСТ».

В сопроводительных документах отмечается, что центры должны будут заниматься информирование о туристских ресурсах региона, популяризацией туристского бренда Тюменской области и улучшением качества информационного обслуживания туристов. Центры должны будут начать работу в течение 10 дней с момента заключения контракта.

Ранее URA.RU рассказало, что руководителю агентства туризма и продвижения поднимут зарплату. После изменений оклад главного рекламщика региона превысит 130 тысяч рублей.

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Директор агентства туризма и продвижения Тюменской области, которому пообещали поднять зарплату, стремится оправдать доверие регионального правительства. Ведомство ищет подрядчика, который создаст в Тюмени и Тобольске туристско-информационные центры. Их главная задача — продвижение Тюменской области на рынке внутреннего туризма и информационная поддержка гостей региона, говорится в документах, приложенных к соответствующей закупке. «Номер процедуры — SBR003-230107517900004, запрос котировок в электронной форме. Организатор и заказчик закупки — агентство туризма и продвижения Тюменской области. Объект закупки — оказание услуг по организации деятельности туристско-информационных центров в Тюменской области, начальная цена — 2,07 млн рублей», — сообщает площадка «Сбербанк АСТ». В сопроводительных документах отмечается, что центры должны будут заниматься информирование о туристских ресурсах региона, популяризацией туристского бренда Тюменской области и улучшением качества информационного обслуживания туристов. Центры должны будут начать работу в течение 10 дней с момента заключения контракта. Ранее URA.RU рассказало, что руководителю агентства туризма и продвижения поднимут зарплату. После изменений оклад главного рекламщика региона превысит 130 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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