Куйвашев выделил дополнительный миллиард на онкобольных свердловчан

Губернатор Куйвашев направил 1 миллиард рублей для приобретения лекарств для онкобольных пациентов

03 августа 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев направил один миллиард рублей на онкобольных свердловчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Один миллиард рублей на онкобольных пациентов выделил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «Мы наращиваем усилия в борьбе с онкозаболеваниями. Речь идет о предоставлении пациентам бесплатных лекарств. В перечень льготных препаратов вошли более 30 наименований. В 2023 году из областного бюджета направим на эти цели один миллиард рублей», — цитирует слова Куйвашева ДИП. Глава региона отметил, что в текущем году объем финансирования программы вырастет почти на два миллиарда рублей. По словам Куйвашева, это позволит увеличить ряд нормативов на оказание медицинской помощи. В том числе на проведение диагностических исследований. Увеличение финансирования по профилю «онкология» позволит обеспечить уральцев лекарственными препаратами до конца 2023 года.

Один миллиард рублей на онкобольных пациентов выделил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «Мы наращиваем усилия в борьбе с онкозаболеваниями. Речь идет о предоставлении пациентам бесплатных лекарств. В перечень льготных препаратов вошли более 30 наименований. В 2023 году из областного бюджета направим на эти цели один миллиард рублей», — цитирует слова Куйвашева ДИП. Глава региона отметил, что в текущем году объем финансирования программы вырастет почти на два миллиарда рублей. По словам Куйвашева, это позволит увеличить ряд нормативов на оказание медицинской помощи. В том числе на проведение диагностических исследований. Увеличение финансирования по профилю «онкология» позволит обеспечить уральцев лекарственными препаратами до конца 2023 года.