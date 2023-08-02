Куйвашев выделил дополнительный миллиард на онкобольных свердловчан

Один миллиард рублей на онкобольных пациентов выделил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП).
«Мы наращиваем усилия в борьбе с онкозаболеваниями. Речь идет о предоставлении пациентам бесплатных лекарств. В перечень льготных препаратов вошли более 30 наименований. В 2023 году из областного бюджета направим на эти цели один миллиард рублей», — цитирует слова Куйвашева ДИП.
Глава региона отметил, что в текущем году объем финансирования программы вырастет почти на два миллиарда рублей. По словам Куйвашева, это позволит увеличить ряд нормативов на оказание медицинской помощи. В том числе на проведение диагностических исследований. Увеличение финансирования по профилю «онкология» позволит обеспечить уральцев лекарственными препаратами до конца 2023 года.
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