02 августа 2023

Куйвашев выделил дополнительный миллиард на онкобольных свердловчан

Губернатор Куйвашев направил 1 миллиард рублей для приобретения лекарств для онкобольных пациентов
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, куйвашев евгений, портрет
Евгений Куйвашев направил один миллиард рублей на онкобольных свердловчан Фото:

Один миллиард рублей на онкобольных пациентов выделил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП).

«Мы наращиваем усилия в борьбе с онкозаболеваниями. Речь идет о предоставлении пациентам бесплатных лекарств. В перечень льготных препаратов вошли более 30 наименований. В 2023 году из областного бюджета направим на эти цели один миллиард рублей», — цитирует слова Куйвашева ДИП.

Глава региона отметил, что в текущем году объем финансирования программы вырастет почти на два миллиарда рублей. По словам Куйвашева, это позволит увеличить ряд нормативов на оказание медицинской помощи. В том числе на проведение диагностических исследований. Увеличение финансирования по профилю «онкология» позволит обеспечить уральцев лекарственными препаратами до конца 2023 года.

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Один миллиард рублей на онкобольных пациентов выделил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «Мы наращиваем усилия в борьбе с онкозаболеваниями. Речь идет о предоставлении пациентам бесплатных лекарств. В перечень льготных препаратов вошли более 30 наименований. В 2023 году из областного бюджета направим на эти цели один миллиард рублей», — цитирует слова Куйвашева ДИП. Глава региона отметил, что в текущем году объем финансирования программы вырастет почти на два миллиарда рублей. По словам Куйвашева, это позволит увеличить ряд нормативов на оказание медицинской помощи. В том числе на проведение диагностических исследований. Увеличение финансирования по профилю «онкология» позволит обеспечить уральцев лекарственными препаратами до конца 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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