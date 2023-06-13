ТФОМС объяснил, почему на больных раком свердловчан не хватает денег

Свердловчане чаще болеют раком и лечатся более дорогими препаратами, чем средний россиянин

14 июня 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Свердловский ТФОМС надеется, что ситуация с финансированием изменится к лучшему Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Свердловской области выше уровень заболеваемости онкологией по сравнению со среднероссийским, к тому же уральцев лечат более дорогими препаратами, чем в среднем в стране. При этом на 2023 год на выделено на два с лишним миллиарда рублей меньше, чем потребуется на борьбу с раком. Так директор регионального ТФОМС Валерий Шелякин прокомментировал URA.RU вопрос о переносе химиотерапии некоторым онкобольным. «В бюджете ТФОМС Свердловской области, в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на текущий год, предусмотрено 8 млрд 200 млн рублей на оказание помощи больным со злокачественными новообразованиями. При этом фактический объем средств, которые по прогнозу будут направлены на оплату этой помощи до конца года, составляет более 10,6 млрд рублей. Такой разрыв связан, с одной стороны, с более высокой, по сравнению со среднероссийской, заболеваемостью злокачественными новообразованиями, а с другой — с более высокой, чем в среднем по стране, стоимостью лечения — медицинские организации используют современные, дорогостоящие таргетные препараты», — пояснил Шелякин. Новость по теме Эколог: к каким болезням приведет рекордное за 17 лет загрязнение воздуха в РФ По инициативе ТФОМС написано десять обращений в правительство России с просьбой пересмотреть методику расчета субвенций с учетом уральской специфики. Пока же, по словам Шелякина, фонд использует региональные механизмы балансировки. Например, до 2023 года дофинансирование помощи онкобольным осуществлялось за счет других профилей заболеваний. «Однако далее сокращать расходы на прочую, не онкологическую помощь без риска снижения ее доступности и качества не представляется возможным. В этих условиях Комиссией по разработке Территориальной программы ОМС было принято решение отклонить от оплаты случаи лечения, оказанные сверх установленного медицинским организациям плана», — продолжил глава свердловского фонда. Так, общая сумма отклоненных от оплаты случаев составила 397 млн рублей. Большая часть из них — случаи помощи, оказанной в свердловском онкодиспансере и больнице №3 Екатеринбурга — 127 млн и 94 млн соответственно. «Ситуация находится на особом контроле в свердловском правительстве. В настоящий момент решается вопрос о дополнительных источниках финансирования. Ситуация хоть и непростая, но носит временный характер», — подчеркнул Шелякин. Новость по теме Больной раком свердловчанин остался без помощи врачей из-за страхов перед чиновниками Он опроверг информацию о каких-либо штрафах больницам, которые за счет своих средств оказывают помощь онкобольным. «Мы находимся в постоянном диалоге с главврачами и стараемся минимизировать любое административное давление», — сказал глава свердловского ТФОМС. Он добавил, что у больниц есть все возможности продолжать оказывать химиотерапевтическое лечение пациентам, поскольку и онкодиспансера, и ЦГБ №3 есть «свободные средства на счетах ОМС». «Отмена лечения, перенос сроков проведения терапии по „экономическим“, а не медицинским основаниям, являются грубейшим нарушением прав застрахованных граждан. Если факты отказа в помощи действительно существуют, мы призываем обращаться либо в страховую компанию, выдавшую полис ОМС, либо в отдел обеспечения защиты прав застрахованных граждан Фонда», — сказал Шелякин. Позвонить можно по телефону (343) 362-90-36ю Также жалобы принимаются по электронной почте public@oms66.ru либо через форму обратной связи на сайте организации . Ранее онкобольной свердловчанин пожаловался, что ему на месяц перенесли химиотерапию. Из объяснений врачей он понял, что квоты в больнице закончились, а за их превышение медицинскому учреждению грозил крупный штраф. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области выше уровень заболеваемости онкологией по сравнению со среднероссийским, к тому же уральцев лечат более дорогими препаратами, чем в среднем в стране. При этом на 2023 год на выделено на два с лишним миллиарда рублей меньше, чем потребуется на борьбу с раком. Так директор регионального ТФОМС Валерий Шелякин прокомментировал URA.RU вопрос о переносе химиотерапии некоторым онкобольным. «В бюджете ТФОМС Свердловской области, в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на текущий год, предусмотрено 8 млрд 200 млн рублей на оказание помощи больным со злокачественными новообразованиями. При этом фактический объем средств, которые по прогнозу будут направлены на оплату этой помощи до конца года, составляет более 10,6 млрд рублей. Такой разрыв связан, с одной стороны, с более высокой, по сравнению со среднероссийской, заболеваемостью злокачественными новообразованиями, а с другой — с более высокой, чем в среднем по стране, стоимостью лечения — медицинские организации используют современные, дорогостоящие таргетные препараты», — пояснил Шелякин. По инициативе ТФОМС написано десять обращений в правительство России с просьбой пересмотреть методику расчета субвенций с учетом уральской специфики. Пока же, по словам Шелякина, фонд использует региональные механизмы балансировки. Например, до 2023 года дофинансирование помощи онкобольным осуществлялось за счет других профилей заболеваний. «Однако далее сокращать расходы на прочую, не онкологическую помощь без риска снижения ее доступности и качества не представляется возможным. В этих условиях Комиссией по разработке Территориальной программы ОМС было принято решение отклонить от оплаты случаи лечения, оказанные сверх установленного медицинским организациям плана», — продолжил глава свердловского фонда. Так, общая сумма отклоненных от оплаты случаев составила 397 млн рублей. Большая часть из них — случаи помощи, оказанной в свердловском онкодиспансере и больнице №3 Екатеринбурга — 127 млн и 94 млн соответственно. «Ситуация находится на особом контроле в свердловском правительстве. В настоящий момент решается вопрос о дополнительных источниках финансирования. Ситуация хоть и непростая, но носит временный характер», — подчеркнул Шелякин. Он опроверг информацию о каких-либо штрафах больницам, которые за счет своих средств оказывают помощь онкобольным. «Мы находимся в постоянном диалоге с главврачами и стараемся минимизировать любое административное давление», — сказал глава свердловского ТФОМС. Он добавил, что у больниц есть все возможности продолжать оказывать химиотерапевтическое лечение пациентам, поскольку и онкодиспансера, и ЦГБ №3 есть «свободные средства на счетах ОМС». «Отмена лечения, перенос сроков проведения терапии по „экономическим“, а не медицинским основаниям, являются грубейшим нарушением прав застрахованных граждан. Если факты отказа в помощи действительно существуют, мы призываем обращаться либо в страховую компанию, выдавшую полис ОМС, либо в отдел обеспечения защиты прав застрахованных граждан Фонда», — сказал Шелякин. Позвонить можно по телефону (343) 362-90-36ю Также жалобы принимаются по электронной почте public@oms66.ru либо через форму обратной связи на сайте организации. Ранее онкобольной свердловчанин пожаловался, что ему на месяц перенесли химиотерапию. Из объяснений врачей он понял, что квоты в больнице закончились, а за их превышение медицинскому учреждению грозил крупный штраф.