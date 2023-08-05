В США заявили о ярости Зеленского из-за отказа НАТО в поддержке

Полковник Макгрегор: Зеленского разозлил отказ США предоставить ядерный зонтик

06 августа 2023 в 00:42 Размер текста - 17 +

Зеленский агрессивно воспринял отказ США предоставить Киеву ядерный зонтик Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский агрессивно воспринял отказ США предоставить Киеву ядерный зонтик. Об этом рассказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Мы увидели, как сильно разочаровался Зеленский. Он был зол. Ему казалось, что мы примем его, распространим наш ядерный зонтик на Украину, сделав ее частью НАТО», — сказал полковник в интервью YouTube-каналу London Real. Ранее URA.RU рассказало, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, заявил о согласии всех членов НАТО принять Украину в блок. Такое решение было озвучено по итогам саммита альянса в Вильнюсе.

Президент Украины Владимир Зеленский агрессивно воспринял отказ США предоставить Киеву ядерный зонтик. Об этом рассказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Мы увидели, как сильно разочаровался Зеленский. Он был зол. Ему казалось, что мы примем его, распространим наш ядерный зонтик на Украину, сделав ее частью НАТО», — сказал полковник в интервью YouTube-каналу London Real. Ранее URA.RU рассказало, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, заявил о согласии всех членов НАТО принять Украину в блок. Такое решение было озвучено по итогам саммита альянса в Вильнюсе.