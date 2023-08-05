РИАН: часть выселенных из отеля в Турции школьников вернулась в РФ

06 августа 2023 в 03:00 Размер текста - 17 +

Родители купили авиабилеты детям самостоятельно Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Школьники, которые изъявили желание покинуть Турцию после выселения из лагеря, в субботу вернулись в Россию. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Желавшие вернуться на родину российские школьники покинули Турцию в субботу несколькими рейсами после инцидента с выселением из отелей», — передают слова инсайдера РИА Новости. Родители купили авиабилеты детям самостоятельно. Ранее URA.RU рассказало, что в ночь с 1 на 2 августа 90 российских школьников выселили из отеля в Турции. Это произошло из-за того, что туроператор «Колибри Тур» не внес оплату за проживание детей. В ситуацию вмешалась федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она направила обращение в Следственный комитет РФ и связалась с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем. Который, в свою очередь, выразил готовность помочь.

Школьники, которые изъявили желание покинуть Турцию после выселения из лагеря, в субботу вернулись в Россию. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Желавшие вернуться на родину российские школьники покинули Турцию в субботу несколькими рейсами после инцидента с выселением из отелей», — передают слова инсайдера РИА Новости. Родители купили авиабилеты детям самостоятельно. Ранее URA.RU рассказало, что в ночь с 1 на 2 августа 90 российских школьников выселили из отеля в Турции. Это произошло из-за того, что туроператор «Колибри Тур» не внес оплату за проживание детей. В ситуацию вмешалась федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она направила обращение в Следственный комитет РФ и связалась с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем. Который, в свою очередь, выразил готовность помочь.