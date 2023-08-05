05 августа 2023

РИАН: часть выселенных из отеля в Турции школьников вернулась в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты. Москва , самолет, авиаперевозки
Родители купили авиабилеты детям самостоятельно Фото:

Школьники, которые изъявили желание покинуть Турцию после выселения из лагеря, в субботу вернулись в Россию. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Желавшие вернуться на родину российские школьники покинули Турцию в субботу несколькими рейсами после инцидента с выселением из отелей», — передают слова инсайдера РИА Новости. Родители купили авиабилеты детям самостоятельно.

Ранее URA.RU рассказало, что в ночь с 1 на 2 августа 90 российских школьников выселили из отеля в Турции. Это произошло из-за того, что туроператор «Колибри Тур» не внес оплату за проживание детей. В ситуацию вмешалась федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она направила обращение в Следственный комитет РФ и связалась с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем. Который, в свою очередь, выразил готовность помочь.

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Школьники, которые изъявили желание покинуть Турцию после выселения из лагеря, в субботу вернулись в Россию. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Желавшие вернуться на родину российские школьники покинули Турцию в субботу несколькими рейсами после инцидента с выселением из отелей», — передают слова инсайдера РИА Новости. Родители купили авиабилеты детям самостоятельно. Ранее URA.RU рассказало, что в ночь с 1 на 2 августа 90 российских школьников выселили из отеля в Турции. Это произошло из-за того, что туроператор «Колибри Тур» не внес оплату за проживание детей. В ситуацию вмешалась федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она направила обращение в Следственный комитет РФ и связалась с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем. Который, в свою очередь, выразил готовность помочь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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