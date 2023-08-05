РИА Новости: на базе «Азова»* Дания и Великобритания готовили боевиков задолго до СВО

06 августа 2023 в 07:20 Размер текста - 17 +

Обучение проходило в 2021 году, следует из документов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В 2021 году инструкторы из Дании и Великобритании готовили украинских боевиков на базе «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), несмотря на то, что США прекратили финансирование группировки из-за ее неонацистских наклонностей. Это следует из документов датского посольства в Киеве. Статья по теме Украина вооружила полсотни нацбатов — и «Азов»* не самый опасный «Эти объекты ранее были изучены сотрудниками российских силовых ведомств, и найденные там материалы напрямую указывают на интенсивное обучение мобилизованных граждан Украины западными офицерами с задействованием преступных методов ведения боевых действий, которыми в совершенстве обладали азовцы», — передает РИА Новости анализ документа из датского посольства в Киеве. Это документ обнаружил сотрудник российских силовых структур. Также из документов следует, что Великобритания создавала на этой базе профессиональных бойцов из мобилизационного резерва. Украинские солдаты имели доступ к секретной информации, в том числе к мобилизационному плану. Эти факты говорят о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заранее готовились к противостоянию с Россией, передает РИА Новости комментарий силовика. Зимой 2022 года экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения по своей сути были фиктивными. Они были нужны для того, чтобы страны НАТО подготовили Украину к противостоянию с Россией. После такого заявления президент России Владимир Путин отметил, что решение начать спецоперацию было правильным. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2021 году инструкторы из Дании и Великобритании готовили украинских боевиков на базе «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), несмотря на то, что США прекратили финансирование группировки из-за ее неонацистских наклонностей. Это следует из документов датского посольства в Киеве. «Эти объекты ранее были изучены сотрудниками российских силовых ведомств, и найденные там материалы напрямую указывают на интенсивное обучение мобилизованных граждан Украины западными офицерами с задействованием преступных методов ведения боевых действий, которыми в совершенстве обладали азовцы», — передает РИА Новости анализ документа из датского посольства в Киеве. Это документ обнаружил сотрудник российских силовых структур. Также из документов следует, что Великобритания создавала на этой базе профессиональных бойцов из мобилизационного резерва. Украинские солдаты имели доступ к секретной информации, в том числе к мобилизационному плану. Эти факты говорят о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заранее готовились к противостоянию с Россией, передает РИА Новости комментарий силовика. Зимой 2022 года экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения по своей сути были фиктивными. Они были нужны для того, чтобы страны НАТО подготовили Украину к противостоянию с Россией. После такого заявления президент России Владимир Путин отметил, что решение начать спецоперацию было правильным. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ