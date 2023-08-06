Балицкий: ВСУ попытались прорвать российскую оборону на ореховском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорваться на ореховском направлении. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«Сегодня около шести утра на ореховском направлении в районе Малой Токмачки и Новопокровки наши подразделения вскрыли выдвижение группы противника в сторону наших позиций, снова без поддержки техники», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Он отметил, что противник во время наступления понес потери и отошел в северном направлении.
После этой атаки противник снова пошел наступление в районе Старомайорского. На данный момент идут бои, украинские отряды теряют бойцов, подчеркнул врио губернатора Запорожской области. Ранее об этой атаке сообщал замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский.
Балицкий также сообщил, что за прошедшую ночь ВСУ обстреляли гражданские объекты в Запорожской области. Под удар попал хлебозавод, который находится в Токмаке. Никто не пострадал.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорваться на ореховском направлении. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «Сегодня около шести утра на ореховском направлении в районе Малой Токмачки и Новопокровки наши подразделения вскрыли выдвижение группы противника в сторону наших позиций, снова без поддержки техники», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Он отметил, что противник во время наступления понес потери и отошел в северном направлении. После этой атаки противник снова пошел наступление в районе Старомайорского. На данный момент идут бои, украинские отряды теряют бойцов, подчеркнул врио губернатора Запорожской области. Ранее об этой атаке сообщал замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский. Балицкий также сообщил, что за прошедшую ночь ВСУ обстреляли гражданские объекты в Запорожской области. Под удар попал хлебозавод, который находится в Токмаке. Никто не пострадал. Ранее Балицкий сообщал, что над Азовским морем были сбиты украинские беспилотники. Они летели на Запорожскую область. 3 августа были уничтожены три штурмовые бригады ВСУ.