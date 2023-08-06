Комбат Ходаковский заявил о попытке наступления ВСУ возле Урожайного

06 августа 2023 в 09:18 Размер текста - 17 +

Разведка заметила наступление танков и бронемашин ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытку наступления в направлении поселка Урожайное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский. «Противник предпринимает попытку наступления на населенный пункт Урожайное со стороны Старомайорского. Разведка наблюдает несколько танков и бронемашин в сопровождении пехоты в количестве до двух взводов. Задействована техника для разминирования», — написал Ходаковский в своем telegram-канале. По его данным, ВСУ удалось подступить к реке. Однако танк противника был подбит дроном и затонул в пойме водоема. Контрнаступление ВСУ длится уже два месяца, но украинским войскам не удается прорвать российскую оборону. По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат и порядка 2 тысяч танков с начала операции.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытку наступления в направлении поселка Урожайное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский. «Противник предпринимает попытку наступления на населенный пункт Урожайное со стороны Старомайорского. Разведка наблюдает несколько танков и бронемашин в сопровождении пехоты в количестве до двух взводов. Задействована техника для разминирования», — написал Ходаковский в своем telegram-канале. По его данным, ВСУ удалось подступить к реке. Однако танк противника был подбит дроном и затонул в пойме водоема. Контрнаступление ВСУ длится уже два месяца, но украинским войскам не удается прорвать российскую оборону. По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат и порядка 2 тысяч танков с начала операции.