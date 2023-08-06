Появилось видео ДТП в Москве, в котором погиб 7-летний ребенок

Водителю грозит срок от пяти до двенадцати лет лишения свободы
Водителя, сбившего насмерть ребенка на перекрестке Кронштадского бульвара и улицы Лавочкина в Москве задержали. Прокуратура Москвы опубликовала видео момента ДТП.
«Водитель автомобиля Skoda задержан», — написали в telegram-канале «Прокуратура Москвы». Там отметили, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, сопряженным с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водителю грозит срок от пяти до двенадцати лет лишения свободы.
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