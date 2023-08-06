Появилось видео ДТП в Москве, в котором погиб 7-летний ребенок

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Приезд генерального прокурора РФ Игоря Краснова в прокуратуру Свердловской области. Екатеринбург, полиция, дпс, баллоны с кислородом
Водителю грозит срок от пяти до двенадцати лет лишения свободы Фото:

Водителя, сбившего насмерть ребенка на перекрестке Кронштадского бульвара и улицы Лавочкина в Москве задержали. Прокуратура Москвы опубликовала видео момента ДТП.

«Водитель автомобиля Skoda задержан», — написали в telegram-канале «Прокуратура Москвы». Там отметили, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, сопряженным с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водителю грозит срок от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

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Водителя, сбившего насмерть ребенка на перекрестке Кронштадского бульвара и улицы Лавочкина в Москве задержали. Прокуратура Москвы опубликовала видео момента ДТП. «Водитель автомобиля Skoda задержан», — написали в telegram-канале «Прокуратура Москвы». Там отметили, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, сопряженным с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водителю грозит срок от пяти до двенадцати лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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