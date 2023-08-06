Появилось видео ДТП в Москве, в котором погиб 7-летний ребенок

06 августа 2023 в 22:46 Размер текста - 17 +

Водителю грозит срок от пяти до двенадцати лет лишения свободы Фото: Московец Илья © URA.RU Водителя, сбившего насмерть ребенка на перекрестке Кронштадского бульвара и улицы Лавочкина в Москве задержали. Прокуратура Москвы опубликовала видео момента ДТП. «Водитель автомобиля Skoda задержан», — написали в telegram-канале «Прокуратура Москвы». Там отметили, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, сопряженным с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водителю грозит срок от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Водителя, сбившего насмерть ребенка на перекрестке Кронштадского бульвара и улицы Лавочкина в Москве задержали. Прокуратура Москвы опубликовала видео момента ДТП. «Водитель автомобиля Skoda задержан», — написали в telegram-канале «Прокуратура Москвы». Там отметили, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, сопряженным с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водителю грозит срок от пяти до двенадцати лет лишения свободы.