Российский командир «Амиго»: украинские войска при наступлении в ДНР надеются только на удачу

08 августа 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

За два месяца ВСУ совершили 40 безуспешных атак в направлении ДНР Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина все чаще предпринимает яростные попытки атаковать наудачу российские позиции на артемовском направлении в ДНР, но все больше теряет бойцов. Об этом рассказал командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» казачьей бригады «Сибирь» с позывным «Амиго», отметив, что Украина теряет свои силы на глазах. «Силы у них [украинских солдат] просто физически тают. Свои попытки по прорыву российской обороны они делают более короткими по времени, но более яростными. А вдруг получится, а вдруг пройдет. Мы то понимаем, что ничего не пройдет», — рассказал «Амиго» в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что все чаще Украина нападает в направлении Соледара. По его словам, с начала контрнаступления Россия отразила свыше 40 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украина проводит свое контрнаступление на протяжении двух месяцев. На Западе все чаще заходит разговор о российском превосходстве. Отмечают как преимущество ВС РФ в вооружении, тактике и укреплениях, так и ошибки ВСУ на поле боя. Одна из них — отказ от следования тактики Вашингтона.

Украина все чаще предпринимает яростные попытки атаковать наудачу российские позиции на артемовском направлении в ДНР, но все больше теряет бойцов. Об этом рассказал командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» казачьей бригады «Сибирь» с позывным «Амиго», отметив, что Украина теряет свои силы на глазах. «Силы у них [украинских солдат] просто физически тают. Свои попытки по прорыву российской обороны они делают более короткими по времени, но более яростными. А вдруг получится, а вдруг пройдет. Мы то понимаем, что ничего не пройдет», — рассказал «Амиго» в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что все чаще Украина нападает в направлении Соледара. По его словам, с начала контрнаступления Россия отразила свыше 40 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украина проводит свое контрнаступление на протяжении двух месяцев. На Западе все чаще заходит разговор о российском превосходстве. Отмечают как преимущество ВС РФ в вооружении, тактике и укреплениях, так и ошибки ВСУ на поле боя. Одна из них — отказ от следования тактики Вашингтона.