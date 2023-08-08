Российский командир «Амиго»: украинские войска при наступлении в ДНР надеются только на удачу

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За два месяца ВСУ совершили 40 безуспешных атак в направлении ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина все чаще предпринимает яростные попытки атаковать наудачу российские позиции на артемовском направлении в ДНР, но все больше теряет бойцов. Об этом рассказал командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» казачьей бригады «Сибирь» с позывным «Амиго», отметив, что Украина теряет свои силы на глазах.

«Силы у них [украинских солдат] просто физически тают. Свои попытки по прорыву российской обороны они делают более короткими по времени, но более яростными. А вдруг получится, а вдруг пройдет. Мы то понимаем, что ничего не пройдет», — рассказал «Амиго» в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что все чаще Украина нападает в направлении Соледара. По его словам, с начала контрнаступления Россия отразила свыше 40 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украина проводит свое контрнаступление на протяжении двух месяцев. На Западе все чаще заходит разговор о российском превосходстве. Отмечают как преимущество ВС РФ в вооружении, тактике и укреплениях, так и ошибки ВСУ на поле боя. Одна из них — отказ от следования тактики Вашингтона.

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Украина все чаще предпринимает яростные попытки атаковать наудачу российские позиции на артемовском направлении в ДНР, но все больше теряет бойцов. Об этом рассказал командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» казачьей бригады «Сибирь» с позывным «Амиго», отметив, что Украина теряет свои силы на глазах. «Силы у них [украинских солдат] просто физически тают. Свои попытки по прорыву российской обороны они делают более короткими по времени, но более яростными. А вдруг получится, а вдруг пройдет. Мы то понимаем, что ничего не пройдет», — рассказал «Амиго» в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что все чаще Украина нападает в направлении Соледара. По его словам, с начала контрнаступления Россия отразила свыше 40 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украина проводит свое контрнаступление на протяжении двух месяцев. На Западе все чаще заходит разговор о российском превосходстве. Отмечают как преимущество ВС РФ в вооружении, тактике и укреплениях, так и ошибки ВСУ на поле боя. Одна из них — отказ от следования тактики Вашингтона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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