Военный раскрыл, как Киев охотится на российских бойцов и командиров

Командир «Енисея»: Киев охотится за российскими военными при помощи FPV-дронов

05 августа 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Армия Украины активно использует FPV-дроны, отметил командир «Енисея» Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В районе Соледара (ДНР) украинские военные пытаются отследить российских солдат и командиров при помощи беспилотников. Об этом заявил командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь». «Армия Киева активно пытается охотиться на российских бойцов и командиров в районе Соледара на артемовском участке при помощи FPV-дронов», — передает РИА Новости слова командира отряда. Он отметил, что такие дроны Украина постоянно использует для атак по автотранспорту в районе Соледара. Дело в том, что такой дрон легко произвести. Его стоимость примерна равна 45 тысячам рублей. Новость по теме Какие беспилотники используют Россия и Украина в ходе СВО FPV-дрон оснащен камерой. Оператор может видеть происходящее от первого лица. Во время спецоперации Россия и Украина стали активно использовать беспилотники. Их производство обходится дешевле, чем создание ракет.

В районе Соледара (ДНР) украинские военные пытаются отследить российских солдат и командиров при помощи беспилотников. Об этом заявил командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь». «Армия Киева активно пытается охотиться на российских бойцов и командиров в районе Соледара на артемовском участке при помощи FPV-дронов», — передает РИА Новости слова командира отряда. Он отметил, что такие дроны Украина постоянно использует для атак по автотранспорту в районе Соледара. Дело в том, что такой дрон легко произвести. Его стоимость примерна равна 45 тысячам рублей. FPV-дрон оснащен камерой. Оператор может видеть происходящее от первого лица. Во время спецоперации Россия и Украина стали активно использовать беспилотники. Их производство обходится дешевле, чем создание ракет.