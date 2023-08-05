Военный раскрыл, как Киев охотится на российских бойцов и командиров

В районе Соледара (ДНР) украинские военные пытаются отследить российских солдат и командиров при помощи беспилотников. Об этом заявил командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь».
«Армия Киева активно пытается охотиться на российских бойцов и командиров в районе Соледара на артемовском участке при помощи FPV-дронов», — передает РИА Новости слова командира отряда. Он отметил, что такие дроны Украина постоянно использует для атак по автотранспорту в районе Соледара. Дело в том, что такой дрон легко произвести. Его стоимость примерна равна 45 тысячам рублей.
FPV-дрон оснащен камерой. Оператор может видеть происходящее от первого лица.
Во время спецоперации Россия и Украина стали активно использовать беспилотники. Их производство обходится дешевле, чем создание ракет.
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