Военный раскрыл, как Киев охотится на российских бойцов и командиров

Командир «Енисея»: Киев охотится за российскими военными при помощи FPV-дронов
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Дрон. stock, бпла, беспилотник, пульт, stock,  дрон
Армия Украины активно использует FPV-дроны, отметил командир «Енисея» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В районе Соледара (ДНР) украинские военные пытаются отследить российских солдат и командиров при помощи беспилотников. Об этом заявил командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь».

«Армия Киева активно пытается охотиться на российских бойцов и командиров в районе Соледара на артемовском участке при помощи FPV-дронов», — передает РИА Новости слова командира отряда. Он отметил, что такие дроны Украина постоянно использует для атак по автотранспорту в районе Соледара. Дело в том, что такой дрон легко произвести. Его стоимость примерна равна 45 тысячам рублей.

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Во время спецоперации Россия и Украина стали активно использовать беспилотники. Их производство обходится дешевле, чем создание ракет.

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В районе Соледара (ДНР) украинские военные пытаются отследить российских солдат и командиров при помощи беспилотников. Об этом заявил командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь». «Армия Киева активно пытается охотиться на российских бойцов и командиров в районе Соледара на артемовском участке при помощи FPV-дронов», — передает РИА Новости слова командира отряда. Он отметил, что такие дроны Украина постоянно использует для атак по автотранспорту в районе Соледара. Дело в том, что такой дрон легко произвести. Его стоимость примерна равна 45 тысячам рублей. FPV-дрон оснащен камерой. Оператор может видеть происходящее от первого лица. Во время спецоперации Россия и Украина стали активно использовать беспилотники. Их производство обходится дешевле, чем создание ракет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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