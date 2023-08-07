Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не хотят следовать той тактике контрнаступления, которую им навязывает Вашингтон. В Киеве сочли данные советы неэффективными, но после отказа от них ВСУ только ухудшили свои позиции на поле боя. Из-за этого Россия побеждает в конфликте. Об этом сообщает индийский телеканал WION.
«Украина больше не хочет полагаться на США. Украинские войска отказываются от американской тактики в ходе своего наступления. <…> И теперь ситуация складывается в пользу России», — сообщает телеканал. Соответствующий выпуск был опубликован на YouTube. Отказавшись от советов США, Украина еще сильнее замедлила свое контрнаступление.
Киев начал контрнаступление с 4 июня. За два месяца ВСУ потеряли свыше 43 тысяч солдат. Основная проблема, с которой сталкивается Украина — минные поля и хорошо укрепленные позиции ВС РФ. Трудности для Киева создает и российская артиллерия. Сами украинские бойцы отмечают провал наступления, пишет MK.RU. На Западе все больше стран рекомендуют Киеву начать переговоры с РФ, передает RT.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не хотят следовать той тактике контрнаступления, которую им навязывает Вашингтон. В Киеве сочли данные советы неэффективными, но после отказа от них ВСУ только ухудшили свои позиции на поле боя. Из-за этого Россия побеждает в конфликте. Об этом сообщает индийский телеканал WION. «Украина больше не хочет полагаться на США. Украинские войска отказываются от американской тактики в ходе своего наступления. <…> И теперь ситуация складывается в пользу России», — сообщает телеканал. Соответствующий выпуск был опубликован на YouTube. Отказавшись от советов США, Украина еще сильнее замедлила свое контрнаступление. Киев начал контрнаступление с 4 июня. За два месяца ВСУ потеряли свыше 43 тысяч солдат. Основная проблема, с которой сталкивается Украина — минные поля и хорошо укрепленные позиции ВС РФ. Трудности для Киева создает и российская артиллерия. Сами украинские бойцы отмечают провал наступления, пишет MK.RU. На Западе все больше стран рекомендуют Киеву начать переговоры с РФ, передает RT.