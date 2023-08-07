07 августа 2023

ВСУ своим решением приблизили победу России

WION: ВСУ перестали слушать США в своем контрнаступлении и приблизили победу РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
ВСУ еще сильнее замедлили контрнаступление, отказавшись следовать американской тактике Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не хотят следовать той тактике контрнаступления, которую им навязывает Вашингтон. В Киеве сочли данные советы неэффективными, но после отказа от них ВСУ только ухудшили свои позиции на поле боя. Из-за этого Россия побеждает в конфликте. Об этом сообщает индийский телеканал WION.

«Украина больше не хочет полагаться на США. Украинские войска отказываются от американской тактики в ходе своего наступления. <…> И теперь ситуация складывается в пользу России», — сообщает телеканал. Соответствующий выпуск был опубликован на YouTube. Отказавшись от советов США, Украина еще сильнее замедлила свое контрнаступление.

Киев начал контрнаступление с 4 июня. За два месяца ВСУ потеряли свыше 43 тысяч солдат. Основная проблема, с которой сталкивается Украина — минные поля и хорошо укрепленные позиции ВС РФ. Трудности для Киева создает и российская артиллерия. Сами украинские бойцы отмечают провал наступления, пишет MK.RU. На Западе все больше стран рекомендуют Киеву начать переговоры с РФ, передает RT.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не хотят следовать той тактике контрнаступления, которую им навязывает Вашингтон. В Киеве сочли данные советы неэффективными, но после отказа от них ВСУ только ухудшили свои позиции на поле боя. Из-за этого Россия побеждает в конфликте. Об этом сообщает индийский телеканал WION. «Украина больше не хочет полагаться на США. Украинские войска отказываются от американской тактики в ходе своего наступления. <…> И теперь ситуация складывается в пользу России», — сообщает телеканал. Соответствующий выпуск был опубликован на YouTube. Отказавшись от советов США, Украина еще сильнее замедлила свое контрнаступление. Киев начал контрнаступление с 4 июня. За два месяца ВСУ потеряли свыше 43 тысяч солдат. Основная проблема, с которой сталкивается Украина — минные поля и хорошо укрепленные позиции ВС РФ. Трудности для Киева создает и российская артиллерия. Сами украинские бойцы отмечают провал наступления, пишет MK.RU. На Западе все больше стран рекомендуют Киеву начать переговоры с РФ, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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