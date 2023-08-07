ВСУ своим решением приблизили победу России

WION: ВСУ перестали слушать США в своем контрнаступлении и приблизили победу РФ

08 августа 2023 в 08:09 Размер текста - 17 +

ВСУ еще сильнее замедлили контрнаступление, отказавшись следовать американской тактике Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не хотят следовать той тактике контрнаступления, которую им навязывает Вашингтон. В Киеве сочли данные советы неэффективными, но после отказа от них ВСУ только ухудшили свои позиции на поле боя. Из-за этого Россия побеждает в конфликте. Об этом сообщает индийский телеканал WION. «Украина больше не хочет полагаться на США. Украинские войска отказываются от американской тактики в ходе своего наступления. <…> И теперь ситуация складывается в пользу России», — сообщает телеканал. Соответствующий выпуск был опубликован на YouTube. Отказавшись от советов США, Украина еще сильнее замедлила свое контрнаступление. Киев начал контрнаступление с 4 июня. За два месяца ВСУ потеряли свыше 43 тысяч солдат. Основная проблема, с которой сталкивается Украина — минные поля и хорошо укрепленные позиции ВС РФ. Трудности для Киева создает и российская артиллерия. Сами украинские бойцы отмечают провал наступления, пишет MK.RU . На Западе все больше стран рекомендуют Киеву начать переговоры с РФ, передает RT.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не хотят следовать той тактике контрнаступления, которую им навязывает Вашингтон. В Киеве сочли данные советы неэффективными, но после отказа от них ВСУ только ухудшили свои позиции на поле боя. Из-за этого Россия побеждает в конфликте. Об этом сообщает индийский телеканал WION. «Украина больше не хочет полагаться на США. Украинские войска отказываются от американской тактики в ходе своего наступления. <…> И теперь ситуация складывается в пользу России», — сообщает телеканал. Соответствующий выпуск был опубликован на YouTube. Отказавшись от советов США, Украина еще сильнее замедлила свое контрнаступление. Киев начал контрнаступление с 4 июня. За два месяца ВСУ потеряли свыше 43 тысяч солдат. Основная проблема, с которой сталкивается Украина — минные поля и хорошо укрепленные позиции ВС РФ. Трудности для Киева создает и российская артиллерия. Сами украинские бойцы отмечают провал наступления, пишет MK.RU. На Западе все больше стран рекомендуют Киеву начать переговоры с РФ, передает RT.