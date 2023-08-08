В Екатеринбурге на улице нашли потерявшуюся маленькую девочку. Фото

08 августа 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Девочку обнаружила прохожая (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Возле торгового центра «Академический» в Екатеринбурге обнаружили маленькую девочку Аню, которая не смогла сказать, где ее родители. Поисками близких ребенка теперь занимается полиция, сообщили URA.RU в городском управлении МВД. «Ребенок доставлен в дежурную часть отдела полиции №8. Сотрудники территориального ОВД устанавливают данные родителей. Законных представителей либо граждан, располагающих сведениями о них, просят обращаться по телефону 8 (343) 356 42 08 или по адресу Белореченская, 5», — рассказали в полиции. Женщина, которая нашла девочку, пыталась искать родителей девочки в местных группах в соцсетях. Ранее на Эльмаше искали родителей 5-летней девочки Лизы. Прохожие заметили, что ребенок долго находится без присмотра на детской площадке. Позднее выяснилось, что на площадку Лиза приехала с папой, но тот сказал, что ненадолго отойдет. Позднее его тело обнаружили в кустах неподалеку. По предварительным данным, мужчина скончался от передозировки наркотиками. Девочки на вид не больше пяти лет Фото: соцсети

Возле торгового центра «Академический» в Екатеринбурге обнаружили маленькую девочку Аню, которая не смогла сказать, где ее родители. Поисками близких ребенка теперь занимается полиция, сообщили URA.RU в городском управлении МВД. «Ребенок доставлен в дежурную часть отдела полиции №8. Сотрудники территориального ОВД устанавливают данные родителей. Законных представителей либо граждан, располагающих сведениями о них, просят обращаться по телефону 8 (343) 356 42 08 или по адресу Белореченская, 5», — рассказали в полиции. Женщина, которая нашла девочку, пыталась искать родителей девочки в местных группах в соцсетях. Ранее на Эльмаше искали родителей 5-летней девочки Лизы. Прохожие заметили, что ребенок долго находится без присмотра на детской площадке. Позднее выяснилось, что на площадку Лиза приехала с папой, но тот сказал, что ненадолго отойдет. Позднее его тело обнаружили в кустах неподалеку. По предварительным данным, мужчина скончался от передозировки наркотиками.