Возле торгового центра «Академический» в Екатеринбурге обнаружили маленькую девочку Аню, которая не смогла сказать, где ее родители. Поисками близких ребенка теперь занимается полиция, сообщили URA.RU в городском управлении МВД.
«Ребенок доставлен в дежурную часть отдела полиции №8. Сотрудники территориального ОВД устанавливают данные родителей. Законных представителей либо граждан, располагающих сведениями о них, просят обращаться по телефону 8 (343) 356 42 08 или по адресу Белореченская, 5», — рассказали в полиции. Женщина, которая нашла девочку, пыталась искать родителей девочки в местных группах в соцсетях.
Ранее на Эльмаше искали родителей 5-летней девочки Лизы. Прохожие заметили, что ребенок долго находится без присмотра на детской площадке. Позднее выяснилось, что на площадку Лиза приехала с папой, но тот сказал, что ненадолго отойдет. Позднее его тело обнаружили в кустах неподалеку. По предварительным данным, мужчина скончался от передозировки наркотиками.
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