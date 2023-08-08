В Екатеринбурге на улице нашли потерявшуюся маленькую девочку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Майская жара. Тюмень, ребенок, девочка
Девочку обнаружила прохожая (фото из архива) Фото:

Возле торгового центра «Академический» в Екатеринбурге обнаружили маленькую девочку Аню, которая не смогла сказать, где ее родители. Поисками близких ребенка теперь занимается полиция, сообщили URA.RU в городском управлении МВД.

«Ребенок доставлен в дежурную часть отдела полиции №8. Сотрудники территориального ОВД устанавливают данные родителей. Законных представителей либо граждан, располагающих сведениями о них, просят обращаться по телефону 8 (343) 356 42 08 или по адресу Белореченская, 5», — рассказали в полиции. Женщина, которая нашла девочку, пыталась искать родителей девочки в местных группах в соцсетях.

Ранее на Эльмаше искали родителей 5-летней девочки Лизы. Прохожие заметили, что ребенок долго находится без присмотра на детской площадке. Позднее выяснилось, что на площадку Лиза приехала с папой, но тот сказал, что ненадолго отойдет. Позднее его тело обнаружили в кустах неподалеку. По предварительным данным, мужчина скончался от передозировки наркотиками.

Девочки на вид не больше пяти лет
Девочки на вид не больше пяти лет
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Возле торгового центра «Академический» в Екатеринбурге обнаружили маленькую девочку Аню, которая не смогла сказать, где ее родители. Поисками близких ребенка теперь занимается полиция, сообщили URA.RU в городском управлении МВД. «Ребенок доставлен в дежурную часть отдела полиции №8. Сотрудники территориального ОВД устанавливают данные родителей. Законных представителей либо граждан, располагающих сведениями о них, просят обращаться по телефону 8 (343) 356 42 08 или по адресу Белореченская, 5», — рассказали в полиции. Женщина, которая нашла девочку, пыталась искать родителей девочки в местных группах в соцсетях. Ранее на Эльмаше искали родителей 5-летней девочки Лизы. Прохожие заметили, что ребенок долго находится без присмотра на детской площадке. Позднее выяснилось, что на площадку Лиза приехала с папой, но тот сказал, что ненадолго отойдет. Позднее его тело обнаружили в кустах неподалеку. По предварительным данным, мужчина скончался от передозировки наркотиками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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