08 августа 2023

Байден перепутал количество чудес света

Джо Байден причислил Гранд-каньон к списку семи чудес света
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден назвал Большой каньон девятым чудом света Фото:

Президент США Джо Байден назвал Большой каньон девятым чудом света, тем самым перепутав их количество. Об этом он заявил в ходе своего выступления. При этом Гранд-каньон не входит в список семи древних чудес света, а в семь чудес природы включается в основном в США.

«Большой каньон — одно из девяти чудес света, подумайте, это удивительно. Я сказал девяти, одно из семи чудес света», — передает FoxNews слова Байдена.

Гранд-каньон — один из глубочайших каньонов в мире. Он находится в северной части штата Аризона. Его длина — 446 км, а максимальная глубина — 1857 метров.

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Президент США Джо Байден назвал Большой каньон девятым чудом света, тем самым перепутав их количество. Об этом он заявил в ходе своего выступления. При этом Гранд-каньон не входит в список семи древних чудес света, а в семь чудес природы включается в основном в США. «Большой каньон — одно из девяти чудес света, подумайте, это удивительно. Я сказал девяти, одно из семи чудес света», — передает FoxNews слова Байдена. Гранд-каньон — один из глубочайших каньонов в мире. Он находится в северной части штата Аризона. Его длина — 446 км, а максимальная глубина — 1857 метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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