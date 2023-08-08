Байден перепутал количество чудес света

Джо Байден причислил Гранд-каньон к списку семи чудес света

09 августа 2023 в 01:26 Размер текста - 17 +

Джо Байден назвал Большой каньон девятым чудом света Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден назвал Большой каньон девятым чудом света, тем самым перепутав их количество. Об этом он заявил в ходе своего выступления. При этом Гранд-каньон не входит в список семи древних чудес света, а в семь чудес природы включается в основном в США. «Большой каньон — одно из девяти чудес света, подумайте, это удивительно. Я сказал девяти, одно из семи чудес света», — передает FoxNews слова Байдена. Гранд-каньон — один из глубочайших каньонов в мире. Он находится в северной части штата Аризона. Его длина — 446 км, а максимальная глубина — 1857 метров.

Президент США Джо Байден назвал Большой каньон девятым чудом света, тем самым перепутав их количество. Об этом он заявил в ходе своего выступления. При этом Гранд-каньон не входит в список семи древних чудес света, а в семь чудес природы включается в основном в США. «Большой каньон — одно из девяти чудес света, подумайте, это удивительно. Я сказал девяти, одно из семи чудес света», — передает FoxNews слова Байдена. Гранд-каньон — один из глубочайших каньонов в мире. Он находится в северной части штата Аризона. Его длина — 446 км, а максимальная глубина — 1857 метров.