Байден перепутал количество чудес света

Джо Байден назвал Большой каньон девятым чудом света
Президент США Джо Байден назвал Большой каньон девятым чудом света, тем самым перепутав их количество. Об этом он заявил в ходе своего выступления. При этом Гранд-каньон не входит в список семи древних чудес света, а в семь чудес природы включается в основном в США.
«Большой каньон — одно из девяти чудес света, подумайте, это удивительно. Я сказал девяти, одно из семи чудес света», — передает
Гранд-каньон — один из глубочайших каньонов в мире. Он находится в северной части штата Аризона. Его длина — 446 км, а максимальная глубина — 1857 метров.
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