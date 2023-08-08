Московская сеть дешевых фитнес-клубов раскрыла сроки открытия в ХМАО

В Нижневартовске осенью откроют фитнес-центр сети дешевых спортклубов DDX Fitness

09 августа 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Фитнес-клуб в Нижневартовске отроют осенью Фото: Размик Закарян © URA.RU Московская сеть дешевых спортклубов DDX Fitness в октябре откроет свой фитнес-центр в Нижневартовске. Он будет первым в регионе. Об этом URA.RU рассказали в самой компании. «У нас в середине октября планируется открытие. Пока только идет стройка», — прокомментировали журналисту агентства в DDX Fitness. Спортклуб планируют открыть в торговом комплексе «Грин парк» в центре Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало о планах сети начать работать в ХМАО. Компания позиционирует себя как сеть фитнес-клубов с доступными ценами — самый дешевый месячный абонемент в тренажерный зал обойдется югорчанам чуть более 1,5 тысячи рублей.

Московская сеть дешевых спортклубов DDX Fitness в октябре откроет свой фитнес-центр в Нижневартовске. Он будет первым в регионе. Об этом URA.RU рассказали в самой компании. «У нас в середине октября планируется открытие. Пока только идет стройка», — прокомментировали журналисту агентства в DDX Fitness. Спортклуб планируют открыть в торговом комплексе «Грин парк» в центре Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало о планах сети начать работать в ХМАО. Компания позиционирует себя как сеть фитнес-клубов с доступными ценами — самый дешевый месячный абонемент в тренажерный зал обойдется югорчанам чуть более 1,5 тысячи рублей.