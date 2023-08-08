Московская сеть дешевых фитнес-клубов раскрыла сроки открытия в ХМАО

Фитнес-клуб в Нижневартовске отроют осенью
Московская сеть дешевых спортклубов DDX Fitness в октябре откроет свой фитнес-центр в Нижневартовске. Он будет первым в регионе. Об этом URA.RU рассказали в самой компании.
«У нас в середине октября планируется открытие. Пока только идет стройка», — прокомментировали журналисту агентства в DDX Fitness. Спортклуб планируют открыть в торговом комплексе «Грин парк» в центре Нижневартовска.
Ранее URA.RU рассказывало о планах сети начать работать в ХМАО. Компания позиционирует себя как сеть фитнес-клубов с доступными ценами — самый дешевый месячный абонемент в тренажерный зал обойдется югорчанам чуть более 1,5 тысячи рублей.
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