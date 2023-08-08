08 августа 2023

Московская сеть дешевых фитнес-клубов раскрыла сроки открытия в ХМАО

В Нижневартовске осенью откроют фитнес-центр сети дешевых спортклубов DDX Fitness
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фитнес. Екатеринбург, бег, тренажерный зал, спорт, физкультура, фитнес, спортзал, тренировка, беговая дорожка, зож, фитнес клуб, фитнес центр
Фитнес-клуб в Нижневартовске отроют осенью Фото:

Московская сеть дешевых спортклубов DDX Fitness в октябре откроет свой фитнес-центр в Нижневартовске. Он будет первым в регионе. Об этом URA.RU рассказали в самой компании.

«У нас в середине октября планируется открытие. Пока только идет стройка», — прокомментировали журналисту агентства в DDX Fitness. Спортклуб планируют открыть в торговом комплексе «Грин парк» в центре Нижневартовска.

Ранее URA.RU рассказывало о планах сети начать работать в ХМАО. Компания позиционирует себя как сеть фитнес-клубов с доступными ценами — самый дешевый месячный абонемент в тренажерный зал обойдется югорчанам чуть более 1,5 тысячи рублей.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Московская сеть дешевых спортклубов DDX Fitness в октябре откроет свой фитнес-центр в Нижневартовске. Он будет первым в регионе. Об этом URA.RU рассказали в самой компании. «У нас в середине октября планируется открытие. Пока только идет стройка», — прокомментировали журналисту агентства в DDX Fitness. Спортклуб планируют открыть в торговом комплексе «Грин парк» в центре Нижневартовска. Ранее URA.RU рассказывало о планах сети начать работать в ХМАО. Компания позиционирует себя как сеть фитнес-клубов с доступными ценами — самый дешевый месячный абонемент в тренажерный зал обойдется югорчанам чуть более 1,5 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...