В ХМАО заходит новая сеть дешевых фитнес-клубов

В Нижневартовске откроют новый фитнес-клуб московской сети DDX Fitness, которая позиционирует свои тренажерные залы как доступные по ценам. Спортивный клуб должен расположиться в торговом центре Green Park.
«Фитнес-клуб DDX Нижневартовск. Скоро открытие. МФК Green Park, 4 этаж», — говорится на сайте компании. Согласно информации на сайте, самый дешевый месячный абонемент в клубе обойдется в 1700 рублей.
Сеть компании насчитывает более 30 фитнес-клубов по России. Конкретные сроки открытия в Нижневартовске пока неизвестны. Агентство попыталось получить комментарий в компании, но дозвониться по указанным телефонам не удалось.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе в фитнес-клубах и индустрии красоты образовалась массовая нехватка персонала. Спрос в отрасли на новые кадры вырос более чем на 20%.
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