07 августа 2023

В ХМАО заходит новая сеть дешевых фитнес-клубов

В Нижневартовске откроют фитнес-клуб сети DDX Fitness
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
World Class. Екатеринбург, фитнес, world class, фитнес клуб
Фитнес-клуб планируют отрыть в нижневартовском ТЦ Green Park Фото:

В Нижневартовске откроют новый фитнес-клуб московской сети DDX Fitness, которая позиционирует свои тренажерные залы как доступные по ценам. Спортивный клуб должен расположиться в торговом центре Green Park.

«Фитнес-клуб DDX Нижневартовск. Скоро открытие. МФК Green Park, 4 этаж», — говорится на сайте компании. Согласно информации на сайте, самый дешевый месячный абонемент в клубе обойдется в 1700 рублей.

Сеть компании насчитывает более 30 фитнес-клубов по России. Конкретные сроки открытия в Нижневартовске пока неизвестны. Агентство попыталось получить комментарий в компании, но дозвониться по указанным телефонам не удалось.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе в фитнес-клубах и индустрии красоты образовалась массовая нехватка персонала. Спрос в отрасли на новые кадры вырос более чем на 20%.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске откроют новый фитнес-клуб московской сети DDX Fitness, которая позиционирует свои тренажерные залы как доступные по ценам. Спортивный клуб должен расположиться в торговом центре Green Park. «Фитнес-клуб DDX Нижневартовск. Скоро открытие. МФК Green Park, 4 этаж», — говорится на сайте компании. Согласно информации на сайте, самый дешевый месячный абонемент в клубе обойдется в 1700 рублей. Сеть компании насчитывает более 30 фитнес-клубов по России. Конкретные сроки открытия в Нижневартовске пока неизвестны. Агентство попыталось получить комментарий в компании, но дозвониться по указанным телефонам не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе в фитнес-клубах и индустрии красоты образовалась массовая нехватка персонала. Спрос в отрасли на новые кадры вырос более чем на 20%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...