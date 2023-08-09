Дело в отношении сотрудников пермского центра «Титан», обвиняемых в похищении людей, направят в суд

10 августа 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Обвинительное заключение уже утверждено прокуратурой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении фигурантов по делу о похищении людей в реабилитационном центре «Титан». Их обвиняют в оказании медицинских услуг без необходимой лицензии, хищении и незаконном лишении свободы людей. Уголовное дело в скором времени будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте прокуратуры региона. «Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 участников преступной группы — работников АНО „Реабилитационный центр ‚Титан‘“. Материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены в Пермский краевой суд для рассмотрения по существу», — говорится на сайте. По версии следствия, сотрудники пермского «Титана» в течение четырех лет оказывали фиктивные услуги по лечению под алкогольной, наркотической и иной зависимости пермяков. При этом обвиняемые не имели лицензии, образования и соответствующих навыков. Сотрудники центра вводили в заблуждение родственников пациентов, получая за них суммы от 35 до 100 тысяч рублей. При этом сами зависимые удерживались в «Титане» насильно, никакой помощи им не оказывалось. Ранее стало известно, что обвиняемые, которые находятся сейчас в СИЗО, устроили голодовку. Они требовали встречи с прокурором. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении фигурантов по делу о похищении людей в реабилитационном центре «Титан». Их обвиняют в оказании медицинских услуг без необходимой лицензии, хищении и незаконном лишении свободы людей. Уголовное дело в скором времени будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте прокуратуры региона. «Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 участников преступной группы — работников АНО „Реабилитационный центр ‚Титан‘“. Материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены в Пермский краевой суд для рассмотрения по существу», — говорится на сайте. По версии следствия, сотрудники пермского «Титана» в течение четырех лет оказывали фиктивные услуги по лечению под алкогольной, наркотической и иной зависимости пермяков. При этом обвиняемые не имели лицензии, образования и соответствующих навыков. Сотрудники центра вводили в заблуждение родственников пациентов, получая за них суммы от 35 до 100 тысяч рублей. При этом сами зависимые удерживались в «Титане» насильно, никакой помощи им не оказывалось. Ранее стало известно, что обвиняемые, которые находятся сейчас в СИЗО, устроили голодовку. Они требовали встречи с прокурором.