Появилось последнее видео 16-летней свердловчанки, найденной мертвой в лесу

Обнародовано последнее видео 16-летней жительницы Каменск-Уральского, которая была найдена мертвой в лесополосе. На кадрах, опубликованных в telegram-канале, девушка говорит о смерти.
«Вот смерть моя и настала, меня съест собака в лесу. Собака, не ешь меня! Иди сюда», — шутливо обращается девушка к дворняжке, которая встретилась ей на пути и которую она сняла на видео. Оно опубликовано в telegram-канале Ural Mash. Ролик она отправила своему парню, когда шла с вокзала домой, но не дошла.
Тело выпускницы 9-го класса было найдено в лесополосе. На нем не было признаков насильственной смерти или суицида. Одной из версий называлось отравление наркотиками. Вся актуальная информация об этой трагедии собрана в отдельном сюжете.
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