Появилось последнее видео 16-летней свердловчанки, найденной мертвой в лесу

11 августа 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Шутливые слова девушки о смерти оказались пророческими (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки Обнародовано последнее видео 16-летней жительницы Каменск-Уральского, которая была найдена мертвой в лесополосе. На кадрах, опубликованных в telegram-канале, девушка говорит о смерти. «Вот смерть моя и настала, меня съест собака в лесу. Собака, не ешь меня! Иди сюда», — шутливо обращается девушка к дворняжке, которая встретилась ей на пути и которую она сняла на видео. Оно опубликовано в telegram-канале Ural Mash. Ролик она отправила своему парню, когда шла с вокзала домой, но не дошла. Тело выпускницы 9-го класса было найдено в лесополосе. На нем не было признаков насильственной смерти или суицида. Одной из версий называлось отравление наркотиками. Вся актуальная информация об этой трагедии собрана в отдельном сюжете.

Обнародовано последнее видео 16-летней жительницы Каменск-Уральского, которая была найдена мертвой в лесополосе. На кадрах, опубликованных в telegram-канале, девушка говорит о смерти. «Вот смерть моя и настала, меня съест собака в лесу. Собака, не ешь меня! Иди сюда», — шутливо обращается девушка к дворняжке, которая встретилась ей на пути и которую она сняла на видео. Оно опубликовано в telegram-канале Ural Mash. Ролик она отправила своему парню, когда шла с вокзала домой, но не дошла. Тело выпускницы 9-го класса было найдено в лесополосе. На нем не было признаков насильственной смерти или суицида. Одной из версий называлось отравление наркотиками. Вся актуальная информация об этой трагедии собрана в отдельном сюжете.