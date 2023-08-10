10 августа 2023

Появилось последнее видео 16-летней свердловчанки, найденной мертвой в лесу

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Шутливые слова девушки о смерти оказались пророческими (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки

Обнародовано последнее видео 16-летней жительницы Каменск-Уральского, которая была найдена мертвой в лесополосе. На кадрах, опубликованных в telegram-канале, девушка говорит о смерти.

«Вот смерть моя и настала, меня съест собака в лесу. Собака, не ешь меня! Иди сюда», — шутливо обращается девушка к дворняжке, которая встретилась ей на пути и которую она сняла на видео. Оно опубликовано в telegram-канале Ural Mash. Ролик она отправила своему парню, когда шла с вокзала домой, но не дошла.

Тело выпускницы 9-го класса было найдено в лесополосе. На нем не было признаков насильственной смерти или суицида. Одной из версий называлось отравление наркотиками. Вся актуальная информация об этой трагедии собрана в отдельном сюжете.

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Обнародовано последнее видео 16-летней жительницы Каменск-Уральского, которая была найдена мертвой в лесополосе. На кадрах, опубликованных в telegram-канале, девушка говорит о смерти. «Вот смерть моя и настала, меня съест собака в лесу. Собака, не ешь меня! Иди сюда», — шутливо обращается девушка к дворняжке, которая встретилась ей на пути и которую она сняла на видео. Оно опубликовано в telegram-канале Ural Mash. Ролик она отправила своему парню, когда шла с вокзала домой, но не дошла. Тело выпускницы 9-го класса было найдено в лесополосе. На нем не было признаков насильственной смерти или суицида. Одной из версий называлось отравление наркотиками. Вся актуальная информация об этой трагедии собрана в отдельном сюжете.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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