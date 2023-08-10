10 августа 2023

Oxxxymiron* упомянул березниковского рэпера в своей новой песне

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт "Я буду петь свою музыку" Москва, oxxxymiron, оксимирон
Oxxxymiron* (признан иностранным агентом) посвятил рэперу несколько строк в своей песне Фото:

Исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан иностранным агентом) упомянул рэпера из Березников Пермского края Scally Milano в своей новой песне «Лига опасного интернета». Клип опубликован на youtube-канале Федорова.

«Был наглый парень, стал подобострастным. Пентхаус Skyline Milan, она прогибается — S**** Milano», — упоминается в песне.

Ранее рэпера Scally Milano оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию войск РФ. Также он уехал из России из-за возбуждения уголовного дела после сорванного концерта в Санкт-Петербурге.

*Oxxxymiron внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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Исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан иностранным агентом) упомянул рэпера из Березников Пермского края Scally Milano в своей новой песне «Лига опасного интернета». Клип опубликован на youtube-канале Федорова. «Был наглый парень, стал подобострастным. Пентхаус Skyline Milan, она прогибается — S**** Milano», — упоминается в песне. Ранее рэпера Scally Milano оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию войск РФ. Также он уехал из России из-за возбуждения уголовного дела после сорванного концерта в Санкт-Петербурге. *Oxxxymiron внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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