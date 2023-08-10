Oxxxymiron* упомянул березниковского рэпера в своей новой песне

Oxxxymiron* (признан иностранным агентом) посвятил рэперу несколько строк в своей песне
Исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан иностранным агентом) упомянул рэпера из Березников Пермского края Scally Milano в своей новой песне «Лига опасного интернета». Клип опубликован на youtube-канале Федорова.
«Был наглый парень, стал подобострастным. Пентхаус Skyline Milan, она прогибается — S**** Milano», — упоминается в песне.
Ранее рэпера Scally Milano оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию войск РФ. Также он уехал из России из-за возбуждения уголовного дела после сорванного концерта в Санкт-Петербурге.
*Oxxxymiron внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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