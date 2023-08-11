Челябинские рыбаки нашли труп в камышах на реке Урал

Тело неизвестного было найдено в камышах возле берега
В Магнитогорске (Челябинская область) рыбаки обнаружили тело неизвестного мужчины в камышах на реке Урал. Личность погибшего устанавливается, сообщили в Поисково-спасательной службе (ПСС) Челябинской области.
«В районе Казачьей переправы на реке Урал местные рыбаки заметили очертания тела человека и сообщили об этом в полицию. Личность погибшего и причина смерти устанавливаются», — сообщается в паблике ПСС региона в соцсети «ВКонтакте».
Тело мужчины находилось в камышах возле берега. Спасатели передали его сотрудникам полиции.
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