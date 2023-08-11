11 августа 2023

Челябинские рыбаки нашли труп в камышах на реке Урал

© Служба новостей «URA.RU»
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Охота на водоплавающую дичь. Пермь, охота, камыш, река, рыбалка, природа, лодка на реке, утиная охота
Тело неизвестного было найдено в камышах возле берега Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) рыбаки обнаружили тело неизвестного мужчины в камышах на реке Урал. Личность погибшего устанавливается, сообщили в Поисково-спасательной службе (ПСС) Челябинской области.

«В районе Казачьей переправы на реке Урал местные рыбаки заметили очертания тела человека и сообщили об этом в полицию. Личность погибшего и причина смерти устанавливаются», — сообщается в паблике ПСС региона в соцсети «ВКонтакте».

Тело мужчины находилось в камышах возле берега. Спасатели передали его сотрудникам полиции.

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В Магнитогорске (Челябинская область) рыбаки обнаружили тело неизвестного мужчины в камышах на реке Урал. Личность погибшего устанавливается, сообщили в Поисково-спасательной службе (ПСС) Челябинской области. «В районе Казачьей переправы на реке Урал местные рыбаки заметили очертания тела человека и сообщили об этом в полицию. Личность погибшего и причина смерти устанавливаются», — сообщается в паблике ПСС региона в соцсети «ВКонтакте». Тело мужчины находилось в камышах возле берега. Спасатели передали его сотрудникам полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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