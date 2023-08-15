Новые автомобили в Челябинскую область поставляют Тольятти, Китай и Корея

16 августа 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

В Челябинской области изучили основные страны-поставщики авто на рынок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новые автомобили на рынке Челябинской области в первом полугодии были произведены на АвтоВАЗе в Тольятти (Самарская область), Китая и Южной Корее. Как рассказали в пресс-службе платформы «Авито», в сегменте подержанных машин в топе также РФ, Япония и та же Корея. «В январе—июне в регионе на рынке новых автомобилей на первом месте по доле предложения в сервисе „Авито Авто“ находятся российские автомобили, за ними следуют китайские и корейские. Среди авто с пробегом рейтинг стран-производителей выстроился так: РФ, Япония и Корея», — рассказали в «Авито». Структура предложения сильно изменилась в сравнении с 2022 годом. Укрепились позиции Китая. Среди подержанных машин снизилась российская доля (на 3,1 процентного пункта — до 31,3%), но она заметно вместе с китайской выросла на рынке новых автомобилей. Увеличение составило 35,2 процентных пункта для китайского автопрома и 8,8 процентных пункта — для отечественного. В итоге, следует из отчета аналитиков, доля продукции российского автопрома составила 50,3%. При этом доли японских, южнокорейских, немецких и французских марок значительно сократились. Снижение составило соответственно 5,4 п. п., 13,5 п. п., 12,4 п. п. и 8,8 п. п. Среди подержанных машин стало больше японских, немецких и южнокорейских. Хотя рост незначительный и составил 0,6 п. п., 1,1 п. п. и 1 п. п. соответственно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новые автомобили на рынке Челябинской области в первом полугодии были произведены на АвтоВАЗе в Тольятти (Самарская область), Китая и Южной Корее. Как рассказали в пресс-службе платформы «Авито», в сегменте подержанных машин в топе также РФ, Япония и та же Корея. «В январе—июне в регионе на рынке новых автомобилей на первом месте по доле предложения в сервисе „Авито Авто“ находятся российские автомобили, за ними следуют китайские и корейские. Среди авто с пробегом рейтинг стран-производителей выстроился так: РФ, Япония и Корея», — рассказали в «Авито». Структура предложения сильно изменилась в сравнении с 2022 годом. Укрепились позиции Китая. Среди подержанных машин снизилась российская доля (на 3,1 процентного пункта — до 31,3%), но она заметно вместе с китайской выросла на рынке новых автомобилей. Увеличение составило 35,2 процентных пункта для китайского автопрома и 8,8 процентных пункта — для отечественного. В итоге, следует из отчета аналитиков, доля продукции российского автопрома составила 50,3%. При этом доли японских, южнокорейских, немецких и французских марок значительно сократились. Снижение составило соответственно 5,4 п. п., 13,5 п. п., 12,4 п. п. и 8,8 п. п. Среди подержанных машин стало больше японских, немецких и южнокорейских. Хотя рост незначительный и составил 0,6 п. п., 1,1 п. п. и 1 п. п. соответственно.